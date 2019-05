SERVIZIO PUBBLI-REDAZIONALE Future Consulting (www.futureconsulting.it), società di formazione accreditata nella Regione Marche per tutte le tipologie formative ed attiva da oltre 20 anni con un Catalogo Formativo in continua evoluzione, da sempre eroga Formazione di Sistema non solo costruendo ed erogando i percorsi formativi ma supportando l’inserimento occupazionale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Cercare lavoro, cambiare lavoro, ritrovare il lavoro nell’era della flessibilità che troppo spesso si coniuga con precarietà sono le sfide con il quale i lavoratori del Terzo Millennio devono confrontarsi.

Quali le armi vincenti? Attingere alla “cassetta degli attrezzi” dove il Sapere ed il Saper Fare poggia su solide basi del Saper Essere.

La carta, anzi le carte vincenti fanno riferimento pertanto ad un attenta valutazione che parta da un Orientamento mirato finalizzato a costruire o ricostruire percorsi di occupazione recuperando passioni, competenze, relazioni, attitudini di genere ed innestando sempre nuove competenze modificandole in funzione dei continui cambiamenti richiesti dal mondo del lavoro.

Apprendere e riapprendere è già oggi la carta vincente e la formazione permette di acquisire le Abilitazioni necessarie per poter svolgere professioni Certificate.



In questo contesto si inseriscono i corsi in avvio per Assistente Studio Odontoiatrico, figura con qualifica obbligatoria dal gennaio 2019 e che ha portato Future Consulting alla qualifica delle prime 13 allieve nel febbraio 2019 tutte attualmente occupate, ai corsi per Operatore Socio Sanitario che ha permesso la formazione dal 2018 di circa 1100 allievi al 90% occupati e di moltissimi altri corsi nei diversi settori.

I corsi di Future Consulting inseriti nel Catalogo For.Mi.Ca della Regione Marche (consultabile dal sito www.futureconsulting.it) possono accedere al Bando Voucher della Regione Marche con fruibilità Gratuita.

