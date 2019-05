SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un appuntamento con le origini in Riviera nei prossimi giorni.

Venerdì 24 maggio alle ore 17.30 si terrà presso il Palazzo Bice Picentini l’incontro, promosso dal Gruppo FAI di San Benedetto del Tronto – Delegazione di Ascoli Piceno, dal titolo: “Il Castello, la Marina: Storia Sambenedettese”.

L’evento sarà a cura di Giuseppe Merlini, responsabile dell’Archivio storico comunale. Introdurrà Adele Gabrielli, capo gruppo Fai di San Benedetto del Tronto.

La città di San Benedetto nasce nell’area che veniva in dialetto descritta come “sudèndre”, area racchiusa dalle mura castellane che descrivevano il centro delle attività cittadine. Si ripercorreranno i passaggi di questa importante evoluzione urbana che hanno poi reso possibile la realizzazione della città costiera così come la conosciamo oggi. Baluardi di un nucleo cittadino originario, oggi sono rimasti il Torrione (Lu Campanò) simbolo della città e la Porta da Mare, resto dell’antico castello.

Durante l’appuntamento verrà presentato il Gruppo Fai Giovani di San Benedetto del Tronto costituito da Ilario Di Luca, Elisa Campanelli, Marco Cecilian, Isotta Scartozzi, Enrico Tamburrini, Eugenia Vesperini.

