LAPEDONA – Grave incidente il 22 maggio nell’entroterra del Fermano.

Un’auto, per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine giunte sul posto per i rilievi, è finita fuori strada vicino Lapedona.

A bordo un uomo e una donna. Sul luogo personale sanitario del 118, arrivato in ambulanze, e Vigili del Fuoco per i soccorsi e le prime cure mediche.

Per l’uomo è stato necessario il trasferimento in eliambulanza al Torrette di Ancona, la donna è stata portata al Murri di Fermo.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.