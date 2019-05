SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande entusiasmo per la presentazione della nuova Happy Car Samb Beach Soccer, svolta martedì sera (21 maggio) presso la Print Innovation Place di Linea Ufficio, la stessa location che nei giorni scorsi ha ospitato il campione argentino di calcio Javier Zanetti in visita a San Benedetto.

I rossoblù si sono presentati in grande stile alla città in vista della stagione 2019, che scatta giovedì 23 maggio con la sfida in Coppa Italia contro No Name Nettuno (in diretta con telecronaca alle ore 16,30 sulla pagina Facebook Sambenedettese Beach Soccer).

Alla presentazione sono stati svelati i nuovi acquisti (su tutti spiccano il brasiliano Bernardo Botelho e l’attaccante calabrese Marcello Percia Montani) e non sono mancati ospiti speciali: dal sindaco Pasqualino Piunti all’assessore allo sport Pierluigi Tassotti, fino al noto telecronista e grande tifoso rossoblù Maurizio Compagnoni.

Tutti hanno voluto dare l’in bocca al lupo alla Samb di mister Oliviero Di Lorenzo, giunta ormai alla sua undicesima stagione dall’anno della fondazione: in bacheca ci sono già 7 trofei, ma l’obiettivo è quello di tornare a vincere qualcosa di importante dopo lo storico Triplete del 2017.

Aspettando la tappa di campionato a San Benedetto, in programma a metà luglio alla Globo Beach Arena Riviera delle Palme, dal 23 al 26 maggio il capitano Franco Palma e compagni saranno protagonisti ad Alghero, dove appunto si disputa la Coppa Italia 2019.

«Questa squadra incarna perfettamente i valori della nostra città ed è sempre riuscita a portare in alto il nome di San Benedetto – ha dichiarato il sindaco Piunti -. Auguro il meglio alla Samb per la nuova stagione, siete un gruppo fantastico».

«Non dobbiamo nasconderci – ha dichiarato mister Di Lorenzo, uno dei soci fondatori del club -, l’obiettivo è quello di vincere almeno un trofeo. Siamo carichi per la nuova stagione e non vediamo l’ora di giocare, i nuovi acquisti sono pronti a rendere la squadra ancora più competitiva». Questa la rosa completa ruolo per ruolo:

PORTIERI:

Simone Del Mestre, Andrea Chiodi;



DIFENSORI:

Felice Pastore, Jordan Soares, Alessandro Miceli;



ESTERNI:

Bernardo Botelho, Josep Junior, Franco Palma (c), Luca Addarii;



ATTACCANTI:

Pedro Moran, Marcello Percia Montani

