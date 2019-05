TORTORETO – Importante appuntamento sportivo.

Sabato, 25 maggio, alle ore 10,30, presso il resort “Il Parco sul Mare” di Tortoreto Alto verrà presentato il Gran Premio Città di Tortoreto (sulle strade del circuito di Tortoreto, percorso turistico per le vie della città riservato ad auto sportive e classiche).

Evento in collaborazione con: Aci Storico, Aci Sport, ASI e P.I. Racing, si svolgerà a Tortoreto domenica 9 giugno. Manifestazione patrocinata dalla Città di Tortoreto e Automobile Club Teramo. Saranno presenti: Gabriele Barcaroli, consulente sportivo e patron della manifestazione; gli amministratori della Città di Tortoreto; i presidenti dei club partecipanti all’evento. Ospite della presentazione il Campione del Mondo in carica di Wtcr 2018, Gabriele Tarquini che riceverà un riconoscimento speciale assegnato dal “Premio Autoscuola San Flaviano – 2° edizione”. Al termine un amichevole rinfresco con le autorità, giornalisti e staff organizzativo.

