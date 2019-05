Si tratta de “Il traditore”, al Concordia il 24, 25 e 26 maggio, e di “Dentro Caravaggio” per la serie La Grande Arte al Cinema, che sarà proiettato il 27 maggio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale in Riviera.

Due grandi appuntamenti il prossimo fine settimana al cineteatro Concordia.

CinemalCentro proietterà un film in concorso a Cannes 2019,Il traditore di Marco Bellocchio (Ita, 148′). Il primo grande pentito di mafia, l’uomo che per primo consegnò le chiavi per avvicinarsi alla piovra, cambiando così le sorti dei rapporti tra Stato e criminalità organizzata.

Ecco gli orari: venerdì 24 maggio ore 21,15; sabato 25 maggio ore 18,30-21; domenica 26 maggio ore 16-18,30- 21

E, per la serie Evento Speciale – La Grande Arte al Cinema, Dentro Caravaggio di Francesco Fei. Caravaggio, un artista che, nonostante il tempo passato, continua ad essere vicino ad ognuno di noi.

Il film sarà proiettato lunedì 27 maggio ore 19,30 -21.

