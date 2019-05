Nella splendida cornice dell’isola Sant’Antioco, in Sardegna, l’atleta della Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto ha ottenuto il gradino più basso del podio, nella categoria Under 17

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolta, dal 10 al 12 maggio, nella splendida cornice dell’isola Sant’Antioco, a Calasetta in Sardegna, la terza prova valida per il Campionato Nazionale O’Pen Skiff. Rebecca Orsetti, della Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto, nella categoria Under 17.

Otto le prove disputate con forte vento di maestrale, mentre nella terza ed ultima giornata le condizioni proibitive non hanno consentito lo svolgimento delle regate.

Oltre 80 equipaggi hanno preso parte alla manifestazione organizzata dalla Lega Navale Italiana del Sulcis, numeri importanti per l’imbarcazione acrobatica giovanile, che proprio nelle acque di Calasetta disputerà nel 2020 il Campionato Mondiale.

Nella categoria Under 17, Manuel De Felice (C.N.Procida), vince la tappa seguito dalla sarda Sara Murru (LNI Sulcis) la quale si aggiudica anche il primo posto femminile assoluto, con la Orsetti sull’ultimo gradino del podio; l’atleta rivierasca, a detta del suo allenatore Romolo Emiliani, fatica ancora un po’ a trovare il giusto feeling con la vela di categoria major U17 (con la quale ha iniziato a misurarsi proprio quest’anno), ma porta comunque a casa un ottimo risultato.

Una buona conferma arriva anche nella categoria degli Under 13 dal piccolo Federico Emiliani, primo degli atleti della X Zona con l’undicesima posizione, diciottesima piazza per Sofia Cerri, ventitreesimo si classifica Paolo Nepi e il trentunesimo posto va a Petrocchi Nicolò, tutti giovani atleti della Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto.

Il prossimo appuntamento in Italia per la classe giovanile O’Pen Skiff è dal 28 al 30 giugno, presso Circolo Vela Arco, per la IV tappa del circuito nazionale.

