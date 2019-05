COSSIGNANO – Ringrazio gli amici di Cossignano per l’opportunità che mi hanno offerto di confrontarmi, in maniera così coinvolgente, con la realtà di Cossignano, paese che ha dato i natali ai miei genitori ed a cui mi sento fortemente legato per aver trascorso molto tempo della mia crescita e formazione in questa Comunità.

Mi rivolgo dunque a tutti i Cossignanesi che credono in Cossignano, una piccola realtà capace di aprire finestre sul mondo.

Cossignano sta vivendo giorni importanti, l’apertura ad osservazioni e nuove proposte sono utili al ben amministrare, per rinforzare gli sforzi amministrativi sinora profusi e portati avanti quotidianamente con tanta caparbietà.

Sono pienamente consapevole che amministrare un piccolo Comune richiede molto impegno, un impegno che Cossignano sicuramente merita con l’intento di migliorare non solo il domani ma il futuro. Per questo occorre tanta esperienza e una ampia partecipazione alla vita sociale, economica e civile.

Abbiamo lavorato ad un programma che saprà introdurre Cossignano in un nuovo momento storico. E’ un programma ambizioso per i Cossignanesi che rappresentano la forza ed il tesoro di un Comune dotato di grandi risorse culturali e turistiche e di realtà imprenditoriali, a partire da quelle agricole, tenaci e coraggiose. Realtà con cui vogliamo condividere tutte le sensibilità produttive.

Si tratta di un dialogo, di un agire amministrativo continuamente aperto ed in cui mettiamo e metteremo sempre e solo al centro l’interesse di Cossignano, il nostro bene comune. Sceglieremo, come sempre, di mettere al centro del confronto il “contenuto”, le qualità professionali e l’esperienza di ciascuno al servizio della Comunità cossignanese.

Cossignano rappresenterà un Comune aperto a nuovi talenti e alla creatività, un Comune sempre pronto ad una competizione di proposte. Per questo chiederemo di seguire con più attenzione le dinamiche amministrative e inviteremo a proporre anche progetti innovativi per Cossignano. La sfida sarà quella di creare un nuovo protagonismo, di esaltare nuove idee per un modello di comunità più giusta e più consapevole.

Sentiamo il bisogno di una maggiore partecipazione democratica. Da tutta Cossignano ci aspettiamo molto: certamente critiche ma anche nuova collaborazione. Non si tratta di inseguire solo grandi progetti, ma di poter realizzare anche interventi modesti che, con la loro concretezza, così come è stato fatto, permettano di rispondere alle esigenze manifestate.

Lavoriamo insieme per una Cossignano migliore per noi e per i nostri figli. Sarò sempre a Vostra disposizione per qualsiasi scambio di opinioni ed ogni eventuale informazione. Tanti anni di professione da medico mi hanno insegnato il vero senso del “servizio” che desidero mettere a disposizione per questa nuova e nobile causa.

Sempre più orgogliosi e fieri di essere Cossignanesi chiedo a tutti di sostenermi, di sostenerci in questa importante e straordinaria missione.

Giancarlo Vesperini

Per contatti: 3397878471 vesperini.g@libero.it

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.