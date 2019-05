SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota del comune di San Benedetto. L’argomento è quello della Sanità e del nuovo ospedale del Piceno.

“Su richiesta dei Presidenti dei Comitati di quartiere, che si sono riuniti nella serata di ieri per esaminare la questione del rilancio della battaglia per ottenere un adeguamento dei servizi della sanità locale, stamane il sindaco Piunti ha ricevuto una delegazione composta dai presidenti Di Berardino per Albula Centro, Procacci per Ragnola, Amante per Porto d’Ascoli Centro e Laudi per Salaria.

Il Sindaco ha annunciato che convocherà per mercoledì 29 maggio l’assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale 21 ed ha invitato il presidente Balloni a convocare nei giorni immediatamente successivi la commissione consiliare Sanità alla quale i Presidenti dei Quartieri porteranno le loro proposte”.

