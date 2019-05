La scritta segue quanto sta avvenendo negli ultimi giorni in Italia dove vengono contestate le scelte del ministero dell’Interno Matteo Salvini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In tutta Italia, negli ultimi giorni, vengono affissi striscioni e manifesti sui balconi in contestazione della politica del Ministro dell’Interno Matteo Salvini. A San Benedetto nella giornata odierna è apparso uno striscione, contenente una frase del Vangelo di Matteo pronunciata da Gesù Cristo, “Lo avete fatto a me” (precisamente: “Ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo dei miei fratelli lo avete fatto a me”), affisso dalle Suore Clarisse, del Monastero di Santa Speranza, in zona Ponterotto.

Troppo evidente la relazione tra la frase, lo striscione e le decisioni sull’immigrazione di Salvini.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.