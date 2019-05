SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riqualificazione in Riviera in arrivo in questi giorni.

Stanno per essere sostituite le palme del tratto di lungomare compreso tra l’incrocio con via Voltattorni e l’edificio Las Vegas morte nel corso degli ultimi mesi dopo aver subito l’attacco del punteruolo rosso.

Il Servizio aree verdi, avvalendosi del supporto di mezzi e personale di una ditta specializzata, ha iniziato con uno speciale macchinario ad estirpare i monconi (le “ceppaie”) delle palme tagliate in passato e presto si inizierà a piantumare al loro posto circa 40 esemplari di “phoenix canariensis” provenienti dal vivaio comunale situato nel parco di villa Rambelli.

L’intervento costerà circa 10mila euro e dovrebbe concludersi entro la prossima settimana.

