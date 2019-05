SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento musicale in Riviera.

Mercoledì 22 maggio alle ore 21, presso il palazzo Bice Piacentini situato nel Paese Alto di San Benedetto del Tronto in Via Consolato 14, adiacente all’antica “Porta da Mare” del Castello, serata conclusiva di “Itinerari Musicali”, un percorso di conoscenza della musica classica e del pianoforte, in compagnia di autorevoli maesti ed esperti dello strumento: Gianluca Luisi, Donella Sabatini, Lorenzo di Bella, Ottavia Maria Maceratini e Roberto Valli.

Questa iniziativa, organizzata dal SOS MISSIONARIO e dall’Associazione culturale “Sulle Note”, ha raggiunto lo scopo di avvicinare i partecipanti alla musica classica, grazie alla bravura e alla capacità di coinvolgimento dei maestri che si sono succeduti nelle diverse serate. C’è stato inoltre un fine solidale in quanto il contributo versato per le iscrizioni è stato utilizzato per finanziare un progetto di educazione musicale in Uganda ed Ecuador.

Mercoledì 22 maggio, quindi, ci sarà un concerto di pianoforte che vedrà l’esibizione di 4 pianisti, allievi dei maestri Luisi e Di Bella, giovani dotati di grande talento che hanno partecipato a numerosi concerti pianistici nazionali, ottenendo ottimi risultati.

Laura Sarchiè, Francesca Di Emidio, Davide Massacci, Alessio Falciani eseguiranno musiche di Bach, Chopin, Scriabin, Liszt, Prokofiev, Kabalewsky.

Ingresso ad offerta libera, da destinare al completamento dell’acquisto di strumenti musicali in Uganda e Ecuador.

