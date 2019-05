Anche quest’anno Legambiente rinnova il suo impegno per ripulire dai rifiuti i nostri litorali

GROTTAMMARE – “Il mare non te lo chiede, ma ha bisogno di te. Ogni anno spiagge e fondali sono soffocati da 8 milioni di tonnellate di rifiuti, di cui almeno l’80% di plastica”.

Anche quest’anno Legambiente rinnova il suo impegno per ripulire dai rifiuti i nostri litorali con la campagna Spiaggia e fondali puliti: chiamati a raccolta migliaia di volontari protagonisti di centinaia di appuntamenti in programma nei prossimi giorni in tutta Italia.

A Grottammare vi aspettiamo martedì 21 maggio dalle 9.30 presso la spiaggia libera di fronte al mercatino della piccola pesca.

