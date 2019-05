SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Vi abbiamo raccontato ieri della cena-rimpatriata andata in scena all’Hotel Madison ieri sera (clicca qui) in cui si sono ritrovati tanti giocatori ex Samb, come ogni anno messi attorno a un tavolo da Bruno Ranieri.

Un retroscena che lo stesso Ranieri rivela oggi con un post su facebook però, è che prima di cena Gigi Cagni e gli altri giocatori degli anni ’80 come Moscon, Bogoni, Rossinelli e altri, assieme al vice di Nedo Sonetti Aldo Sensibile sono passati a rendere omaggio a Ferruccio Zoboletti, fresco 88enne e loro presidente in quegli anni d’oro.

