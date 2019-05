SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – Perde il controllo dell’auto, finisce contro un albero e travolge in pieno un pedone che stava camminando a bordo strada.

E’ la sintesi di un grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in viale Abruzzi a Sant’Egidio, nei pressi del cimitero cittadino. Alla guida di una Renault Modus c’era una donna di 34 anni che, per cause ancora in corso d’accertamento da parte della polizia stradale, è andata a finire contro uno degli alberi presenti a bordo strada, travolgendo poi un 32enne di origini albanesi che si trovava nei paraggi.

Sul posto è atterrata un’eliambulanza che ha trasportato il giovane all’ospedale Mazzini di Teramo dove si trova ora ricoverato in gravi condizioni. La ragazza è stata invece trasportata nel vicino ospedale di Sant’Omero, le sue condizioni sarebbero meno preoccupanti di quelle dello sfortunato pedone.

Sul posto anche i vigili del fuoco

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.