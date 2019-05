ACQUAVIVA PICENA – Appuntamento culturale nell’entroterra.

Il 18 maggio pomeriggio marchiato “Acquaviva Comics”. Nella Sala del Palio, ad Acquaviva, premiazione dei vincitori del concorso Alanfordissimo e Super Gulp.

Si è svolta anche l’apertura della mostra dei migliori disegni, che resterà aperta fino al 28 agosto.

“Ringraziamenti alla Lisciani e Spipercart, al liceo Licini di Ascoli, Preziotti di Fermo e Montauti di Teramo, e la nostra scuola De Carolis di Acquaviva Picena, ai ragazzi, alle insegnanti ed alle famiglie. Un grazie particolare a Moreno Burattini, a Raffaella Milandri e alla Omnibus omnes, al Presidente Nello Gaetani e all’amministrazione comunale che ha collaborato nella realizzazione dell’evento e della mostra. Grazie anche al Ristorante La Paesana e all’agriturismo Aqua Viva.

Vi aspettiamo ad Acquaviva Picena per la mostra fino al 28 agosto. Già pronti per il prossimo anno con la terza edizione. Sempre in crescendo” afferma sui Social il sindaco Pierpaolo Rosettim

