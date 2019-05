GROTTAMMARE – Selezioni al Teatro delle Energie di Grottammare: tutto pronto per ambire all’atto finale del Festival dell’Umorismo più famoso d’Italia.

La locandina

Parliamo di “Cabaret, amoremio!” in programma a luglio, il 19 e 20, in piazza Kursaal. Una nuova location molto affascinante. Presenteranno le serate Maurizio Battista e Alessandra Moretti. Ospiti fissi Stefania Bruno con Lallo e i Fusi Orari. Il 19 luglio ci saranno Andrea Paris e Claudio Sciara (vincitore del Festival nel 2018) e il 20 spazio alla magia e ai giochi di prestigio con il famoso Mago Silvan.

Abbonamenti, per le due serate, in vendita dal 15 giugno. I tagliandi singoli saranno disponibili due settimane dopo. Piazza Kursaal sarà divisa in settori (A, B, C a 35 euro, posto riservato 22 euro- D, E a 30 euro, posto riservato 18 euro).

Qui tutte le informazioni e dove acquistare l’abbonamento

Questa sera, 18 maggio, aspiranti comici da tutta Italia si esibiranno sul palco di fronte alla giuria capitanata dal direttore artistico Maurizio Battista. Ci sarà anche lo show di Uccio De Santis, famoso comico di Bari. Il teatro ha registrato da tempo il “sold out”.

Oggi pomeriggio Maurizio Battista, insieme agli associati dell’associazione Lido degli Aranci, ha incontrato la stampa per l’illustrazione delle novità sull’edizione 2019. Presenti anche il sindaco Enrico Piergallini, il consigliere regionale Fabio Urbinati, l’assessore comunale Lorenzo Rossi e Gino Troli per l’Amat.

Cabaret, amoremio! Foto di gruppo dopo la conferenza. Maurizio Battista mattatore

“Sarà un Festival divertente e frizzante – assicura Maurizio Battista – la location, piazza Kursaal, è da sogno. Sarà davvero possibile organizzare uno show di alto livello e spero che pubblico, stampa e Comune saranno soddisfatti da tutto ciò. Il mio ringraziamento va all’amministrazione, all’associazione Lido degli Aranci e a tutti coloro che ci hanno aiutato. Per i comici sarà comunque un onore partecipare sia al Festival ma anche stasera alle selezioni del Teatro delle Energie. Certo, chi andrà avanti sarà molto contento e dimostrerà di avere già un altro passo ma chi non passerà non dovrà assolutamente scoraggiarsi – prosegue il comico romano – Tutto ciò deve fare esperienza e curriculum. Pure a me è andata male tanti anni fa (n.d.r. quindici) da concorrente, qui a Grottammare, ma è stato molto utile per la mia carriera. E poi basta vedere la lista di chi ha partecipato e poi si è affermato nel tempo. La maggior parte di loro non ha vinto il Festival ma la partecipazione è servita davvero tanto”.

Ecco la diretta della conferenza, guardala!

Cabaret, amoremio! Maurizio Battista a Grottammare. Le novità dell'edizione 2019 Associazione lido degli aranci Maurizio Battista Gepostet von Riviera Oggi am Samstag, 18. Mai 2019



Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.