GROTTAMMARE – Il Comune di Grottammare chiama a raccolta artigiani, hobbisti e creativi per la realizzazione del Mercatino straordinario De Legrotte, la manifestazione che si svolgerà tutti i martedì d’estate, con avvio quest’anno il 2 luglio fino al 3 settembre, per un totale di 10 appuntamenti nel centro cittadino.

Le domande di partecipazione scadono alle ore 18 di martedì 21 maggio.

Il Mercatino De Legrotte è organizzato direttamente dal Comune-Servizio Attività produttive e anche quest’anno si terrà sul viale pedonale est del lungomare della Repubblica (dal circolo tennis “Beretti” fino alla concessione balneare nr. 44) e su un tratto di Corso Massini (da via XX Settembre al ponte ferroviario).

Complessivamente, i posti disponibili sono 75, egualmente divisi tra le tre categorie – tutte indistintamente appartenenti al settore non alimentare – a cui è riservato: “artigiano” di cui alla legge 443/1985 e L.R. 20/2003, art. 32; “hobbista” come definito dalla L.R. 27/2009, art. 43 in possesso del relativo tesserino; “Creativo”, come definito dalla L.R. 27/2009, art. 43 bis in possesso del relativo tesserino.

Le domande di partecipazione vanno presentate utilizzando l’apposita modulistica disponibile in municipio o scaricabile dall’home page del sito www.comune.grottammare.ap.it.

E’ in corso anche l’avviso per l’assegnazione del servizio di trasporto turistico su trenino gommato. Gli operatori interessati a svolgere il servizio possono presentare domanda di partecipazione entro il 1° giugno.

Il servizio prevede l’attività di trasporto sulle strade del Comune di persone con “trenino turistico” così come definito nel D.M. n. 55/2007, da parte di imprese, o associazioni di imprese, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese e che abbiano tra gli oggetti sociali lo svolgimento dell’attività di trasporto persone a finalità turistiche.

Il servizio dovrà svolgersi dal 15 giugno al 15 settembre. Previsti due percorsi: base, per il collegamento tra il lungomare centrale e il vecchio incasato; extra, per il collegamento tra il lungomare sud e il vecchio incasato per tre corse alla settimana.

Ancora di interesse stagionale l’avviso per l’organizzazione e la gestione del Mercatino dell’Oleandro, l’altra tradizionale iniziativa estiva del Lungomare sud-viale De Gasperi. In questo caso, il Comune affida a terzi la realizzazione della manifestazione commerciale del giovedì sera, che si terrà a partire dal 27 giugno per 10 appuntamenti fino al 29 agosto.

Il mercatino dovrà essere animato da specifiche tipologie di ambulanti: titolari di autorizzazione per commercio su aree pubbliche, artigiani non in possesso di autorizzazione al commercio su area pubblica, imprenditori agricoli professionali (iap) iscritti all’albo delle imprese agricole, titolari di attività di commercio equo e solidale, iscritti nel registro di cui alla l.r. n. 8/2008, hobbisti e creativi in possesso di tesserino. L’importo a base di gara è di 1200 €. Le offerte vanno presentate entro il 3 giugno. Bando integrale disponibile nell’ home page del sito www.comune.grottammare.ap.it.

