SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A celebrare le mamme devono essere i bambini ed è per questo motivo che sono stati proprio i piccoli dell’Asilo Merlini i protagonisti, al Concordia, della festa fatta di canti e balli e organizzata dallo staff dello storico istituto di via Leopardi. Uno show attuale, con musiche di Eros Ramazzotti, Baby K, Giusy Ferreri passato anche per una rivisitazione di Bohemian Rhapsody dei Queen.

A presentare l’iniziativa è stato il presidente dell’asilo, Alberto De Angelis intervenuto insieme a monsignor Romualdo Scarponi, parroco della Cattedrale, e al sindaco di San Benedetto Pasqualino Piunti che non è voluto mancare all’appuntamento. Ad illustrare lo show è stata la consigliera dell’asilo Graziella Pallottini.

“L’intero consiglio di amministrazione – fanno sapere dall’asilo – ringrazia sentitamente la coordinatrice Silvana Caioni, le maestre Carmela Chiappini, Rossella Camela, Francesca Lori, Valentina Scollo, Cassandra Steca, Antonella Croci, il personale ata composto da Massimiliano Marchionni, Lorena Croci, Mariella Merlini, Paola Novelli e Anita Pagni.

