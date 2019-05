Alla “casa” dei biancazzurri serve un nuovo impianto per poter disputare partite in serale. Approvato dal Comune il progetto esecutivo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il campo “Ciarrocchi” di Porto D’Ascoli, casa dei biancazzurri, è pronto a dotarsi di un nuovo impianto di illuminazione.

Il comune di San Benedetto, infatti, in questi giorni ha approvato il progetto esecutivo per lavori di adeguamento dell’impianto di illuminazione per un totale di lavori che dovrebbe sfiorare i 60 mila euro. Il progetto in questione prevede la sostituzione dell’attuale impianto di illuminazione, con uno idoneo al raggiungimento dei livelli di illuminamento prescritti dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Coni per permettere lo svolgimento delle partite in serale.

