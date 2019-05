CUPRA MARITTIMA – Un confronto in diretta video, dunque senza filtro e con l’archivio di Riviera Oggi che certificherà, per l’eletto, la corrispondenza tra le parole e quanto verrà realizzato dopo le elezioni.

Giovedì 23 maggio, dalle ore 21, Riviera Oggi organizza un confronto video tra i tre candidati sindaco per Cupra Marittima, a soli tre giorni dalle elezioni amministrative del 26 maggio: Marino Mecozzi, della lista “Uniti per Cupra”; Alessio Piersimoni, della lista “SiAmo Cupra”; Luca Vagnoni per “Cupra Obiettivo Comune”.

I tre candidati risponderanno alle nostre domanda ma sarà consentito di intervenire sia da casa, con messaggi whatsapp, sia – sempre con il coordinamento di Riviera Oggi – per quanti decideranno di essere presenti all’incontro.

L’evento infatti si svolgerà allo Chalet Ristorante Baia Blanca, sul lungomare di Grottammare. Sarà possibile cenare, a partire dalle ore 20, al costo di 20 euro (antipasto, primo, frittura di pesce).

Per prenotazioni o informazioni: 3886595011.

