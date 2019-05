SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ciclisti in arrivo, viabilità modificata in Riviera.

In occasione dell’ottava tappa del 102° Giro d’Italia, in programma sabato 18 giugno, è stata disposta la chiusura del tratto grottammarese della Statale 16 Adriatica, a partire dalle ore 11.15 fino al termine del passaggio della carovana ciclistica. Nello stesso tratto, i semafori saranno in modalità lampeggiante a partire dalle ore 10.

Anche a San Benedetto del Tronto la carovana del 102° Giro d’Italia sarà interessata dalla tappa Tortoreto-Pesaro.

La Polizia Municipale ha disposto il divieto di sosta lungo l’intero tratto urbano della Statale 16 Adriatica (che assume da sud a nord i nomi di Pasubio, Piave, Sauro, Gabrielli, Della Liberazione, Pellico, Cavour, Mazzini) a partire dalle 8 del mattino. La circolazione invece sarà vietata dalle 11 fino all’avvenuto passaggio dei ciclisti e dei mezzi a supporto.

Si stima che la Statale sarà interdetta al traffico per circa un’ora.

