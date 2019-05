TERAMO – Per programmati lavori di pavimentazione sull’autostrada A14, il tratto compreso tra i caselli di Val Vibrata e Teramo-Giulianova Mosciano S.Angelo, verso sud, sarà chiuso nelle notti consecutive di mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 maggio, con orario 22-6.

Sarà, inoltre, chiusa l’area di servizio “Tortoreto ovest” nelle medesime notti, con orario 20-6. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Val Vibrata, si potrà percorrere la Statale 16 adriatica seguendo le indicazioni per Pescara con rientro sull’A14 alla stazione autostradale di Teramo-Giulianova-Mosciano S.Angelo, per proseguire in direzione di Pescara/Bari.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.