SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al Cineteatro Concordia arrivano tre eventi speciali questo fine settimana.

CinemalCentro proietta L’Alfabeto di Peter Greenaway di Saskia Boddeke (NL, 80′)

Filmico, poetico, surreale e un po’ sperimentale diretto dall’artista visiva Saskia Boddeke per raccontare la figura del marito, il poliedrico regista gallese Peter Greenaway

Orari: giovedì 16 maggio ore 21; domenica 19 maggio ore 19,30.

Ingresso evento speciale 8 euro

I figli del Fiume Giallo di Jia Zhangke (FR/CN, 141′)

Qiao e Bin gestiscono una bisca, finché un agguato attenta alla vita di Bin. Per salvarlo Qiao spara in aria e viene arrestata. Uscirà di prigione cinque anni dopo… non tutto sarà come prima.

Orari: venerdì 17 ore 21,15; sabato 18 ore 21,15; domenica 19 ore 17 -21

Inoltre, sabato 18 maggio alle ore 18 appuntamento con l’anteprima cinematografica della serie web “Non voglio mica la luna” di Andrea Giancarli (Ita, 75′)

Saranno presenti gli autori Alberto De Angelis e Matteo Petrucci, il regista Andrea Giancarli, il musicista Paul Giorgi, la protagonista Rebecca Liberati e di altri membri del cast artistico come Piero Massimo Macchini.

Sarà proiettato anche “Resce la lune” di Giulia Di Battista (Ita, 8′), vincitore dei premi Miglior Corto al festival Icff-Canada, Miglior Corto e sceneggiatura all’Acqua Film Festival.

Ingresso libero.

Gradita la prenotazione su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-proiezione-di-non-voglio-mica-la-luna-61776499172

Prossimamente: Il traditore di Marco Bellocchio

