GROTTAMMARE – Expandere è da sempre l’appuntamento che la Compagnia delle Opere Marche Sud, con la CDO Abruzzo Molise, Pesaro-Urbino e Umbria, dedica alla condivisione delle idee, per lo sviluppo territoriale ed imprenditoriale attraversoun processo di conoscenza qualificata e di avvio di relazioni, che possono costituire una potenziale opportunità di innovazione.

L’edizione 2019, che si terrà il prossimo 16 maggio presso il Residence “Le Terrazze” di Grottammare, in Viale Alcide De Gasperi 70, pone una domanda aperta, Come la trasformazione digitale può essere un’opportunità?

“Il digitale è una realtà – ricorda il direttore della Compagnia delle Opere Marche Sud, Massimiliano Di Paolo– una sfida per ogni imprenditore ma spesso genera equivoci: trasformarsi digitalmente non vuole dire solo aver abolito l’uso della carta in ufficio, oppure inserire un robot che gestisca una determinata funzione. Ha invece molto a che fare con la managerialità, il ripensamento della cultura organizzativa dell’impresa. Ed è quello che vogliamo far emergere in questa edizione di Expandere”.

A partire dalle 14,30 e fino alle 19 si aprirà un confronto con imprenditori che, attraverso la trasformazione digitale hanno reso le loro aziende più competitive.

Fabio Fraticelli, vicepresidente della Cdo Marche Sud e Docente in “Organizzazione delle Aziende Pubbliche e No Profit” dell’Università Politecnica delle Marche dialogherà con Simone Rossi edAnnalisa Angellotti, cofondatori di Gate Away, società che da più di dieci anni funge da ponte tra la domanda di immobili all’estero e la vendita di immobili in Italia, con un portale diffuso in dieci lingue e contatti da oltre centocinquanta Paesi.

A seguire il Presidente della Compagnia delle Opere Marche Sud, Emanuele Frontoni,intervisterà Baldovino Ruggieri, Amministratore Delegato di Inim Eletronics, la cui mission è quella di sviluppare sistemi di ultima generazione in ambito antintrusione, rivelazione incendio, domotica e illuminazione di emergenza.

Il giornalista Vittorio Bellagamba darà voce alDirettore Sistemi Informativi del Gruppo Gabrielli, realtà di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata in Marche, Abruzzo, Molise, Lazio e Umbria, Livio De Prisco.

Nel pomeriggio, alle 16,30 è in programma un altro appuntamento che da sempre caratterizza Expandere: le conversazioni informali tra imprenditori (World Cafè) su questioni e temi che riguardano la vita di un’azienda.

Prima dell’aperitivo conclusivo, il “De-Motivational Show” di Piero Massimo Macchini, per ridere ma soprattutto riflettere sulle contraddizioni del marketing e del mondo della comunicazione.

L’evento è gratuito per gli associati alla Compagnia delle Opere: l’iscrizione, entro il prossimo 8 maggio, può essere formalizzata all’indirizzo segreteria@cdomarchesud.it oppure al numero telefonico 0734.672467.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.