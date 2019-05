RIPATRANSONE – Appuntamenti culturali nel Piceno.

Il Comune di Ripatransone aderisce al Grand Tour dei Musei, un viaggio alla scoperta del patrimonio culturale della Regione Marche promosso dall’Assessorato alla Cultura Regionale e dal Coordinamento Regionale di Icom Italia, in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ed il supporto di Fondazione Marche Cultura.

Museo Civico Archeologico “Cesare Cellini” ed il Teatro Comunale “Luigi Mercantini”. La Città partecipa inoltre all’iniziativa “La Notte dei Musei”: nella giornata del 18 le strutture saranno aperte fino alle ore 22 rendendo ancora più suggestiva l’esperienza della visita. Informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito Sabato 18 e domenica 19 maggio, porte aperte presso iled il. La Città partecipa inoltre all’iniziativa: nella giornata del 18 le strutture saranno aperterendendo ancora più suggestiva l’esperienza della visita. Informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito www.cultura.marche.it

L’iniziativa, giunta alla sua undicesima edizione, propone la caratterizzazione dei musei come hub culturali, nell’ottica di sensibilizzare i visitatori a realizzare l’importanza dei legami che intercorrono tra passato e futuro delle istituzioni culturali.

“L’iniziativa è fortemente utile per favorire la presa di coscienza da parte dei cittadini circa il ruolo posseduto dai Musei in un contesto socio-culturale in forte cambiamento”, afferma il Sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi. “La Città è espressione di un patrimonio diffuso ed è nostra intenzione valorizzare le sue risorse per favorirne la sua promozione nel panorama culturale nazionale”, conclude il Primo Cittadino di Ripatransone.