Nel Girone della Samb, passano il turno grazie al pareggio le squadre locali che sfruttano il fattore campo e classifica. Salodiani (giunti quarti) pareggiano 0-0 col Ravenna (7°), mentre brianzoli (quinti) avanti di 2 reti vengono rimontati e sorpassati all’82’ dal Sudtirol (6°), ma poi si salvano pareggiando (3-3) all’88’, Nel Girone A avanzano Arezzo (a cui è bastato il pari [2-2] per passare il turno) e Carrarese (corsara in rimonta al 92’a Vercelli). In quello C avanti Catania e Potenza. Alle 6 squadre qualificate al 3° turno (quarti-1a Fase Nazionale) si aggiungono le terze classificate: Pisa, Imolese e Catanzaro e la Viterbese vincitrice della Coppa Italia, che hanno riposato in queste prime 2 fasi dei Gironi. All’interno tutti i risultati del 2°Turno dei tre Gironi e gli abbinamenti (stabiliti dal sorteggio tra cui Monza-Imolese) dei quarti.

SERIE C 2018/19:

Campi da gioco Serie C 2018-2019

PLAY OFF e PLAY OUT SERIE C (Comunicato del 30 aprile 2019)

Queste le 3 squadre dei rispettivi Gironi di Serie C promosse in Serie B :

Girone A: Virtus Entella promossa in Serie B (dove manca dalla scorsa stagione 2017/18).

Girone B: Pordenone promosso in Serie B (dove approda per la 1a volta nella sua storia).

Girone C: Juve Stabia promossa in Serie B (dove manca dalla stagione 2013/14).

In neretto le squadre promosse in Serie B

Le 3 squadre vincitrici dei rispettivi Gironi si giocano ora la Supercoppa di Serie C (vinta la scorsa stagione dal Padova).

Alle 3 formazioni direttamente promosse in B, si aggiungeranno le 2 squadre (e non più una come le recenti stagioni) vincitrici dei Play Off Inter-Girone Nazionali.

SUPERCOPPA SERIE C 2019:

Girone Triangolare con Virtus Entella (vincitrice del Girone A), Pordenone (vincitore del Girone B) e Juve Stabia (vincitrice del Girone C).

1a Giornata di sabato 11 maggio: Virtus Entella (un punto)-Pordenone (un punto) 0-0. Ha riposato: Juve Stabia (-).

2a giornata di sabato 18 maggio ore 20,30: Juve Stabia-Virtus Entella. Riposerà: Pordenone.

3a giornata di sabato 25 maggio ore 18: Pordenone-Juve Stabia. Riposerà: Virtus Entella.

La squadra classificata al 1° posto risulterà vincente della Supercoppa di Lega (vinta la scorsa stagione dal Padova) 2019.

Per designare la vincente del Girone Triangolare e dunque della Supercoppa, in caso di parità di

punteggio, verranno applicati nell’ordine i seguenti criteri:

1) differenza reti nelle gare di girone

2) maggior numero di reti segnate nelle gare di girone

3) maggior numero di reti segnate nella gara esterna di girone

4) sorteggio

PLAY OFF

Girone A: Il Piacenza (2°) ha riposato nel 1° (Fase Girone) e 2° turno (Fase Girone) e riposerà anche nel 3° turno (1a Fase Inter-Girone-Nazionale [quarti di finale]) ed entrerà in gioco al 4° turno (2a Fase Inter-Girone-Nazionale [Semifinali] del 29 maggio e 2 giugno 2019).

Il Pisa (3°) ha riposato nel 1°(Fase Girone) e 2° turno (Fase Girone) ed entrerà in gioco nel 3° turno (1a Fase Inter-Girone-Nazionale [Quarti di finale] del 19 e 22 maggio 2019).

Mentre l’Arezzo (4°) ha riposato solo nel 1°Turno (Fase Girone), entrando in gioco nel 2°turno (Fase Girone del 15 maggio 2019).

Girone B: La Triestina (2a) ha riposato nel 1° (Fase Girone) e 2° turno (Fase Girone) e riposerà anche nel 3° turno (1a Fase Inter-Girone-Nazionale [quarti di finale]) ed entrerà in gioco al 4° turno (2a Fase Inter-Girone-Nazionale [Semifinali] del 29 maggio e 2 giugno 2019).

L’Imolese (3a) ha riposato nel 1°(Fase Girone) e 2° turno (Fase Girone) ed entrerà in gioco nel 3° turno (1a Fase Inter-Girone-Nazionale [Quarti di finale] del 19 e 22 maggio 2019).

Mentre la Feralpisalò (4a) ha riposato solo nel 1°turno (Fase Girone), entrando in gioco nel 2° turno (Fase Girone di mercoledì 15 maggio 2019).

Girone C: Quello C è l’unico dei tre Gironi di Serie C dove partecipano 10 squadre. Infatti alle 9 classificate dal 2° al 10° posto, si aggunge la Viterbese, vincitrice della Coppa Italia.

Il Trapani (2°) ha riposato nel 1° (Fase Girone) e 2° turno (Fase Girone) e riposerà anche nel 3° turno (1a Fase Inter-Girone-Nazionale [quarti di finale]) ed entrerà in gioco al 4° turno (2a Fase Inter-Girone-Nazionale [Semifinali] del 29 maggio e 2 giugno 2019).

Il Catanzaro (3°) ha riposato nel 1°(Fase Girone) e 2° turno (Fase Girone) ed entrerà in gioco nel 3° turno (1a Fase Inter-Girone-Nazionale [Quarti di finale] del 19 e 22 maggio 2019), così come la Viterbese Castrense che ha vinto la Coppa Italia di Serie C.

Mentre il Catania (4°) ha riposato solo nel 1°Turno (Fase Girone), entrando in gioco nel 2°turno (Fase Girone del 15 maggio 2019).

Risultati e marcatori 2°Turno in gara unica (in casa delle meglio classificate al termine della Regular Season) di mercoledì 15 maggio 2019:

Girone A:

Arezzo (4°)-Novara (9°) [Gara che è stata trasmessa in differita tv in chiaro su Rai Sport] 2-2 (55’Fabio Foglia [A], 71′ Brunori [A], 72’Ronaldo Pompeu Da Silva [N], 81’Eusepi [N]. Al termine della gara espulso Tartaglia del Novara per comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti di un avversario e dell’arbitro).

Pro Vercelli (5a)-Carrarese (7a) 1-2 (56’Massimiliano Gatto [P.V.] su rigore, 81’Caccavallo, 92’Biasci. Al 24’Claudio Morra della Pro Vercelli ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Stefano Mazzini).

Girone B:

Feralpisalò (4a)-Ravenna (7°) 0-0

Monza (5°)-Sudtirol Alto Adige (6°) 3-3 (1’Andrea Brighenti [M], 22’Ivan Marconi [M], 37’Tommaso Morosini [S.A.A.], 54’Vinetot [S.A.A.], 82’Turchetta [S.A.A.], 88’Armellino [M]. All’80’D’Errico del Monza ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Michele Nardi. Al 90’espulso De Rose del Sudtirol per una manata rifilata a D’Errico) .

Girone C:

Catania (4°)-Reggina (7a) [Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia] 4-1 (16’Sarno, 18’Salandria [R], 35’autorete di Gasparetto, 57’Di Piazza, 80’Alessandro Marotta)

Potenza (5°)-Virtus Francavilla (6a) 3-1 (25’autorete di Tiritiello, 66’Marco Piccinni, 69’Lescano su rigore, 86’Francesco Puntoriere [V.F.]).

Ricordiamo che le squadre che hanno pareggiato in casa, così come quelle che hanno vinto, accedono al 2° turno in virtù del miglior piazzamento ottenuto al termine della Regular Season.

In neretto le 6 squadre che accedono alla Fase Nazionale, il 3° Turno (1a Fase Nazionale-quarti [andata domenica 19 maggio e ritorno mercoledì 22 maggio]). A queste squadre qualificate si aggiungono le terze classificate: Pisa (Girone A), Imolese (Girone B) e Catanzaro (Girone C) e la Viterbese Castrense vincitrice della Coppa Italia di Serie C, che in quanto teste di serie giocheranno in casa la gara di ritorno, così come il Catania (anch’esso testa di serie, in quanto migliore 4a classificata).

Programma 3°Turno (1a Fase Nazionale-Quarti di finale di domenica 19 maggio ore 20,30, l’andata e mercoledì 22 maggio sempre alle ore 20,30, il ritorno):

Gara 1 : Feralpisalò (4a classificata nel Girone B)-Catanzaro (3° classificato nel Girone C)

Gara 2 : Potenza (5° classificato nel Girone C)-Catania (4° classificato nel Girone C)

Gara 3 : Arezzo (4° classificato nel Girone A)-Viterbese Castrense (vincitrice della Coppa Italia di Serie C)

Gara 4: Carrarese (7a classificata nel Girone A) -Pisa (3°classificato nel Girone A)

Gara 5: Monza (5° classificato nel Girone B)-Imolese (3a classificata nel Girone B)

Naturalmente le gare di ritorno si giocheranno a campi invertiti in casa delle migliori classificate teste di serie.

A conclusione delle 5 gare doppie (andata e ritorno), risulteranno vincitrici le squadre che avranno ottenuto il miglior punteggio. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, risulterà vincente la squadra testa di serie e dunque meglio classificata al termine della Regular Season (nel caso della Viterbese l’aver vinto la Coppa Italia, la rende meglio posizionata). Le 5 squadre vincitrici accederanno poi al 4° Turno (2a Fase Nazionale-Semifinali).

Riepilogo Risultati e marcatori 1° Turno (1a Fase Gironi) in gara unica (in casa delle meglio classificate al termine della Regular Season) di domenica 12 maggio 2019:

Girone A:

Pro Vercelli (5a)-Alessandria (10°) 3-1 (7’Berra, 30’Manuel De Luca [A], 60’autorete di Alessandro Gazzi, 81’Claudio Morra).

Robur Siena (6a)-Novara (9°) [Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia] 0-1 (78’Cacia)

Carrarese (7a)-Aurora Pro Patria (8a) 2-0 (57’Tavano, 73’Kevin Piscopo. All’86’espulso per proteste il tecnico della Carrarese Silvio Baldini)

Girone B:

Monza (5°)-Fermana (10a) 2-0 (17’Ettore Marchi, 81’Reginaldo).

Sudtirol Alto Adige (6°)-SAMB (9a) 1-0 (73’Tommaso Morosini su rigore)

Ravenna (7°)-Lanerossi Vicenza Virtus (8°) 1-1 (21’Simone Guerra [L.V.V.], 32’Nocciolini [R]. All’89’espulso Eleuteri del Ravenna per proteste condite da espressione blasfema all’indirizzo del direttore di gara)

Girone C:

Potenza (5°)-Rende (10°) 0-0 (Al 91’espulso Riccardo Rossini del Rende per proteste)

Virtus Francavilla (6a)-Casertana (9a) [Gara che è stata trasmessa in differita tv in chiaro su Rai Sport] 1-0 (18’Partipilo. Al 77’espulso Paride Pinna della Casertana per aver colpito Partipilo al viso con i tacchetti della scarpa)

Reggina (7a)-Monopoli (8°) 1-1 (36’Scoppa [M], 78’Giuseppe Ungaro [R]).

Ricordiamo che le squadre che hanno pareggiato in casa, così come quelle che hanno vinto, accedono al 2° turno in virtù del miglior piazzamento ottenuto al termine della Regular Season.

In neretto le 9 squadre che accedono al 2° Turno. A queste squadre qualificate si aggiungono le quarte classificate: Arezzo (Girone A), Feralpisalò (Girone B) e Catania (Girone C).

PLAY OUT (Andata in casa della peggio classificata e ritorno in casa della meglio classificata):

Girone A, gara d’andata sabato 18 maggio alle ore 18: Lucchese (19a)-Cuneo (18°). Gara di ritorno a campi invertiti, sabato 25 maggio alle ore 14,30.

A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio tra andata e ritorno, verrà considerata vincente la squadra meglio classificata al termine del campionato.

La perdente del doppio spareggio play out retrocederà direttamente in Serie D, mentre la vincente affronterà sempre in gara doppia (andata sabato 1°giugno e ritorno sabato 8 giugno) quella che avrà vinto il play out del Girone C per decidere l’ultima retrocessione di Serie C.

Girone B, gara d’andata domenica 19 maggio alle ore 16: Virtus Vecomp Verona (19a)-Rimini (18°). Gara di ritorno a campi invertiti, domenica 26 maggio sempre alle ore 16.

A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio tra andata e ritorno, verrà considerata vincente la squadra meglio classificata al termine del campionato.

La vincente del doppio confronto sarà salva, la perdente invece retrocederà in Serie D.

Girone C, gara d’andata sabato 18 maggio alle ore 18: Paganese (18a)-Bisceglie (17°). Gara di ritorno a campi invertiti, sabato 25 maggio sempre alle ore 18.

A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio tra andata e ritorno, verrà considerata vincente la squadra meglio classificata al termine del campionato.

La perdente del doppio spareggio play out retrocederà direttamente in Serie D, mentre la vincente affronterà sempre in gara doppia (andata sabato 1°giugno e ritorno sabato 8 giugno) quella che avrà vinto il play out del Girone A per decidere l’ultima retrocessione di Serie C.

Queste le 9 squadre dei Gironi di Serie D promosse in Serie C:

Girone A : Lecco ;

Girone B: Como ;

Girone C: Arzignano Valchiampo ;

Girone D : Pergolettese (ex Pergocrema) che nello spareggio in gara unica giocato al Comunale Silvio Piola di Novara ha battuto per 2-1 ( 13’Mattia Morello, 18’autorete di Bortoluz [M], 38’Stefano Franchi) il Modena con cui aveva chiuso Regular Season in testa a pari punti (73);

Girone E (a 20 squadre): Pianese;

Girone F (a 20 squadre): Romagna Centro Cesena;

Girone G (a 20 squadre): Avellino che nello spareggio in gara unica giocato al Comunale Manlio Scopigno di Rieti ha battuto per 2-0 (39’De Vena, 49’Tribuzzi) il Lanusei con cui aveva chiuso Regular Season in testa a pari punti (83);

Girone H : Az Picerno ;

Girone I : Bari.

In neretto le 9 squadre promosse in Serie C.

Le 9 vincitrici dei rispettivi gironi si giocano lo Scudetto Dilettanti.

A queste 9 squadre si aggiungeranno nella prossima Serie C le 3 direttamente retrocesse (Foggia, Padova e Carpi) e la perdente dello spareggio play out (Venezia-Salernitana) di Serie B.

POULE SCUDETTO 2019:

Girone Triangolare 1: Lecco (Girone A), Como (Girone B) e Arzignano Valchiampo (Girone C)

Girone Triangolare 2: Pergolettese (Girone D), Pianese (Girone E) e Romagna Centro Cesena (Girone F)

Girone Triangolare 3: Avellino (Girone G), Az Picerno (Girone H) e Bari (Girone I)

Fase finale per il Titolo di Campione d’Italia Dilettanti 2017/18:

Risultati 1a Giornata Gironi Triangolari di domenica 19 maggio 2019:

Girone Triangolare 1: Arzignano Valchiampo (un punto)-Como (un punto) 0-0. Ha riposato: Lecco (-).

Girone Triangolare 2: Pianese (0 punti)-Romagna Centro Cesena (3 punti) 0-1 (44’Capellini). Ha riposato: Pergolettese (-).

Girone Triangolare 3: Bari (un punto)-Az Picerno (un punto) 0-0. Ha riposato: Avellino (-).

Programma 2a giornata di domenica 19 maggio ore 16:

Girone Triangolare 1: Lecco-Arzignano Valchiampo (Gara anticipata a sabato 18 maggio alle ore 18). Riposerà: Como .

Girone Triangolare 2: Pergolettese-Pianese. Riposerà: Romagna Centro Cesena

Girone Triangolare 3: Avellino-Bari (ore 15). Riposerà: Az Picerno.

Programma 3a ed ultima giornata di mercoledì 22 maggio ore 16:

Girone Triangolare 1: Como-Lecco. Riposerà: Arzignano Valchiampo.

Girone Triangolare 2: Romagna Centro Cesena-Pergolettese. Riposerà: Pianese.

Girone Triangolare 3: Az Picerno-Avellino. Riposerà: Bari.

Calendario Poule Scudetto:

Domenica 12 maggio 2019: 1a gara Gironi triangolari

domenica 19 maggio 2019: 2a gara Gironi triangolari

mercoledì 22 maggio 2019: 3a ed ultima gara Gironi triangolari

venerdì 31 maggio 2019: semifinali in gara unica e campo neutro (da definire)

domenica 2 giugno 2019: finale in gara unica e campo neutro (da definire).

Regolamento: Ricordiamo che, secondo la consueta formula adottata per lo svolgimento di triangolari, riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta.

Nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Nel caso in cui due o tutte e tre le squadre concludessero il proprio triangolare a parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine: della migliore differenza reti nei triangolari; del maggior numero di reti segnate nei triangolari; del maggior numero di reti segnate in trasferta nei triangolari; della migliore posizione nella classifica della Coppa Disciplina del Campionato di Serie D; del sorteggio.

Le 3 vincitrici dei rispettivi Gironi più la migliore seconda accederanno alle semifinali che si giocheranno in gara unica a Fermo (campo neutro quest’anno individuato dal Dipartimento LND), così come la finale. In caso di parità di punteggio al termine dei 90 minuti regolamentari si procederà all’esecuzione dei calci di rigore.

SERIE B (a 19 squadre, dove il Pescara è giunto 5° e disputerà Play Off e l’Ascoli è giunto 13°)

Risultati 38a ed ultima giornata (19a ed ultima di ritorno) di sabato 11 maggio 2019:

Brescia-Benevento 2-3

Carpi-Venezia 2-3

Crotone Ascoli 3-0 (39’Simy, 47’Pettinari, 56’Benali)

Lecce-Spezia (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2) 2-1 (8’Petriccione, 26’La Mantia, 82’Capradossi [S])

Padova-Livorno 1-1

Palermo-Cittadella 2-2

Perugia-Cremonese 3-1

Pescara-Salernitana 2-0 (77’Bettella, 89’Matteo Ciofani)

Verona-Foggia 2-1

Ha riposato: Cosenza.

Classifica Finale:

La “giustizia” sportiva ha deciso che il Palermo (3° sul campo) sia retrocesso all’ultimo posto e dunque in Serie C. Ai Play Off subentra il Perugia (che passa da 9° ad 8°) che sarebbe ospite del Verona (che diventa 5°) nel Turno preliminare in gara unica. L’altro spareggio preliminare Play Off sarebbe Spezia (6°)-Cittadella (7°). Ad oggi il play out non verrebbe disputato e Venezia e Salernitana sarebbero entrambe salve. Noi confidiamo nell’appello affinchè vengano confermati i risultati del campo. Per questo sotto lasciamo tutto come il campo ha deciso sperando che alla fine abbia la meglio il buon senso e non vengano stravolti per l’ennesima volta i verdetti del rettangolo verde.

Promozione diretta in Serie A

1) Brescia *(A)* 67

2) Lecce *(A)* 66

Zona Play Off

3) Palermo @ 63

4) Benevento @ 60

5) Pescara @ 55

6) Verona @ 52

7) Spezia @ 51

8) Cittadella @ 51

9) Perugia 50

10) Cremonese 49

11) Cosenza 46

12) Crotone 43

13) Ascoli 43

14) Livorno 39

Zona play out

15) Venezia ° 38

16) Salernitana ° 38

Retrocessioni dirette in Serie C

17) Foggia ^ (-6) 37

18) Padova ^ 31

19) Carpi ^ 29

*(A)*= Promosse direttamente in Serie A.

@= Disputeranno Play Off.

°= Disputeranno play out.

^= Direttamente retrocesse in Serie C con una giornata d’anticipo.

(-6)= 6 punti di penalizzazione. Erano 8 i punti che inizialmente gli erano stati inflitti ma poi 2 gli sono stati restituiti mercoledì 23 gennaio 2019.

Hanno riposato: Livorno (alla 1a ed alla 20a giornata), Benevento (alla 2a ed alla 21a giornata), Perugia (alla 3a ed alla 22a giornata), Ascoli (alla 4a ed alla 23a giornata), Venezia (alla 5a ed alla 24a giornata), Palermo (alla 6a ed alla 25a giornata), Cittadella (alla 7a ed alla 26a giornata), Cremonese (all’8a ed alla 27a giornata), Carpi (alla 9a ed alla 28a giornata), Brescia (alla 10a ed alla 29a giornata), Spezia (all’11a ed alla 30a giornata), Foggia (alla 12a ed alla 31a giornata), Salernitana (alla 13a ed alla 32a giornata), Verona (alla 14a ed alla 33a giornata), Crotone (alla 15a ed alla 34a giornata), Padova (alla 16a ed alla 35a giornata), Pescara (alla 17a ed alla 36a giornata), Lecce (alla 18a ed alla 37a giornata) e Cosenza (alla 19a ed alla 38a ed ultima giornata).

Ricordiamo che Cosenza-Verona della 2a giornata non è stata disputata per campo impraticabile ed è stato poi assegnato lo 0-3 a tavolino al Verona.

VERDETTI DEL CAMPO (parziali): (manca disputa di Play Off e play out):

Brescia (1°, vince per la 4a volta [la prima era stata nella stagione 1964/65, l’ultima in quella 1996/97] nella sua storia il Campionato di Serie B, succedendo nell’Albo d’Oro all’Empoli, tornando in Serie A dove manca dalla scorsa stagione 2010/11) e Lecce (2°; torna in Serie A dove manca dalla scorsa stagione 2011/12. Una doppia promozione dalla C alla A, visto che la scorsa stagione aveva vinto il Campionato di Serie C Girone C) sono direttamente promosse in Serie A.

Albo d’Oro promozioni dalla Serie B alla Serie A

Capocannoniere del torneo: Alfredo Donnarumma del Brescia con 25 reti (di cui 6 su rigore).

I PLAY OFF (vinti la scorsa stagione dal Frosinone) a cui partecipano quest’anno: Palermo (3°), Benevento (4°), Pescara (5°), Verona (6°), Spezia (7°) e Cittadella (8°) decideranno la terza ed ultima promozione in Serie A.

Turno preliminare in gara unica (in casa delle meglio classificate nella Regular Season) :

Venerdì 17 maggio 2019 ore 21: Verona (6°)-Spezia (7°)

Sabato 18 maggio 2019 ore 21: Pescara (5°)-Cittadella (8°) .

In caso di parità di punteggio al termine dei 90 minuti regolamentari, si disputano i tempi supplementari. Qualora la parità persistesse passano le migliori posizionate in campionato (Verona e Pescara).

Semifinali andata e ritorno (in casa delle meglio classificate nella Regular Season) :

Martedì 21 maggio 2019: Vincente di Verona-Spezia VS Palermo (3°). Ritorno sabato 25 maggio 2019.

Mercoledì 22 maggio 2019: Vincente di Pescara-Cittadella VS Benevento (4°). Ritorno domenica 26 maggio 2019.

In caso di parità di punteggio e differenza reti nel doppio confronto, passano le migliori posizionate in campionato (Frosinone e Palermo) senza disputare i tempi supplementari.

Finale Play Off andata (giovedì 30 maggio ore 21) e ritorno (domenica 2 giugno ore 21, sul campo della meglio classificata nella Regular Season):

In caso di parità di punteggio e differenza reti nel doppio confronto, vince la squadra meglio posizionata in campionato senza disputare i tempi supplementari. Qualora le due finaliste avessero invece conquistato gli stessi punti nella Regular Season, in caso di totale parità dopo il match di ritorno si sarebbe proceduto con i tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore.

Spareggio Play Out (deciderà la 4a ed ultima retrocessione stagionale in Serie C) di domenica 19 maggio ore 18 (andata) e domenica 26 maggio sempre alle ore 18 (ritorno sul campo della 15a classificata nella Regular Season ossia il Venezia) :

Salernitana (16a)-Venezia (15°).

In caso di parità di punteggio e differenza reti nel doppio confronto, si salverà la squadra meglio posizionata al termine della Regular Season (Venezia).

Foggia (17°), Padova (18°) e Carpi (19°), ultime 3 in classifica retrocedono direttamente in Serie C .

SERIE C GIRONE B:

SALO’ (Brescia)-Ricordiamo che la Feralpisalò (giunta 4a) a Campionato terminato, in vista dei Play Off (dove è entrata in gioco al 2° turno) ha esonerato il tecnico Domenico Toscano, sostituendolo con quello della Berretti Damiano Zenoni.

CLASSIFICA FINALE:

Promozione diretta in Serie B

1) Pordenone *(B)* 73,

Zona Play Off

2) Triestina @ (-1) 67,

3) Imolese @ 62,

4) Feralpisalò @ 62,

5) Monza @ 60,

6) Sudtirol Alto Adige @ 55,

7) Ravenna @ 55,

8) Lanerossi Vicenza Virtus @ 51,

9) SAMB @ 50,

10) Fermana @ 47,

Zona salvezza diretta

11) Ternana 44,

12) Gubbio 44,

13) Teramo 43,

14) Albinoleffe 43,

15) Vis Pesaro 42,

16) Giana Erminio 42,

17) Renate 39,

Zona play out

18) Rimini ° 39,

19) Virtus Vecomp Verona ° 38,

Retrocessione diretta in Serie D

20) Alma Juventus Fano ^ 38.

*(B)*= Promosso direttamente in Serie B (dove approda per la 1a volta nella sua storia).

@= Disputano Play Off.

°= Disputeranno Play Out.

^= Retrocessa direttamente in Serie D.

(-1)= un punto di penalizzazione inflitto mercoledì 31 ottobre 2018.

Il Renate ha chiuso Regular Season con gli stessi punti (39) del Rimini, ma in base agli scontri diretti (1-0 per il Renate l’andata a Meda [Monza e Brianza] e 0-0 il ritorno a Rimini) la squadra brianzola (17a) è salva, mentre quella romagnola (18a) disputerà lo spareggio play out contro la Virtus Verona (19a).

La Virtus Verona ha chiuso Regular Season con gli stessi punti (38) del Fano, ma in base agli scontri diretti (1-0 per la Virtus l’andata a Verona e 0-0 il ritorno a Fano), la squadra veneta (19a) disputerà lo spareggio play out contro il Rimini, mentre quella marchigiana (20a ed ultima) retrocede direttamente in Serie D.

VERDETTI:

Pordenone (1° classificato) è direttamente promosso in Serie B per la 1a volta nella sua storia.

Play Off : La Triestina (2a) ha riposato nel 1° (Fase Girone) e 2° turno (Fase Girone) e riposerà anche nel 3° turno (1a Fase Inter-Girone-Nazionale [quarti di finale]) ed entrerà in gioco al 4° turno (2a Fase Inter-Girone-Nazionale [Semifinali] del 29 maggio e 2 giugno 2019).

L’Imolese (3a) ha riposato nel 1°(Fase Girone) e 2° turno (Fase Girone) ed entrerà in gioco nel 3° turno (1a Fase Inter-Girone-Nazionale [Quarti di finale] del 19 e 22 maggio 2019).

Mentre la Feralpisalò (4a) ha riposato solo nel 1°turno (Fase Girone), entrando in gioco nel 2° turno (Fase Girone di mercoledì 15 maggio 2019).

Nel 1° Turno (domenica 12 maggio 2019) si sono giocate 3 partite in gara unica in casa delle meglio classificate al termine della Regular Season, queste:

Monza (5°)-Fermana (10a) 2-0 (17’Ettore Marchi, 81’Reginaldo), Sudtirol Alto Adige (6°)-SAMB (9a) 1-0 (73’Tommaso Morosini su rigore) e Ravenna (7°)-Lanerossi Vicenza Virtus (8°) 1-1 (21’Simone Guerra [L.V.V.], 32’Nocciolini [R]. All’89’espulso Eleuteri del Ravenna per proteste condite da espressione blasfema all’indirizzo del direttore di gara).

Ricordiamo che le squadre che hanno pareggiato in casa, così come quelle che hanno vinto, accedono al 2° turno in virtù del miglior piazzamento ottenuto al termine della Regular Season.

In neretto le 3 squadre che accedono al 2° Turno, così come la Feralpisalò (4a classificata).

Risultati e marcatori 2°Turno in gara unica (in casa delle meglio classificate al termine della Regular Season) di mercoledì 15 maggio 2019:

Feralpisalò (4a)-Ravenna (7°) 0-0 e Monza (5°)-Sudtirol Alto Adige (6°) 3-3 (1’Andrea Brighenti [M], 22’Ivan Marconi [M], 37’Tommaso Morosini [S.A.A.], 54’Vinetot [S.A.A.], 82’Turchetta [S.A.A.], 88’Armellino [M]. All’80’D’Errico del Monza ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Michele Nardi. Al 90’espulso De Rose del Sudtirol per una manata rifilata a D’Errico) .

Ricordiamo che le squadre che hanno pareggiato in casa accedono al 2° turno in virtù del miglior piazzamento ottenuto al termine della Regular Season.

In neretto le 2 squadre che accedono alla Fase Nazionale, il 3° Turno (1a Fase Nazionale-quarti [andata domenica 19 maggio e ritorno mercoledì 22 maggio]), così come l’Imolese (3a classificata).

Play out: si giocherà una sola gara doppia (andata domenica 19 maggio ore 16 in casa della peggio classificata e ritorno domenica 26 maggio sempre alle ore 16, in casa della meglio classificata):

Virtus Vecomp Verona (19a)-Rimini (18°).

A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio tra andata e ritorno, verrà considerata vincente la squadra meglio classificata al termine del campionato.

La vincente del doppio confronto sarà salva, la perdente invece retrocederà in Serie D.

Alma Juventus Fano ultima (20a) classificata è direttamente retrocessa in Serie D.

RIEPILOGO PODIO CLASSIFICA MARCATORI:

L’attaccante italo-uruguaiano Pablo Mariano Granoche della Triestina succede a Simone Guerra (che la scorsa stagione con la maglia della Feralpisalò fu capocannoniere del torneo con 19 gol di cui 5 su rigore) vincendo la classifica cannonieri 2018/19 del Girone B di Serie C con 17 reti (di cui 9 su rigore).

Alle sue spalle troviamo Fabio Perna della Giana Erminio con 15 centri (di cui 5 su rigore).

Completano podio: Candellone del Pordenone ed Eric Lanini (un rigore trasformato) dell’Imolese con 14 reti ciascuno.

STATISTICHE Regular Season SAMB:

Serie positiva conclusiva: 2 successi consecutivi (1 interno ed 1 esterno).

Vittorie: 11 (2-1 in rimonta con l’Imolese alla 7a giornata, 2-0 con la Feralpisalò alla 12a, 1-2 in rimonta sul campo della Virtus Vecomp Verona alla 14a, 1-0 in casa col Sudtirol Alto Adige alla 15a, altro 1-0 interno, stavolta col Rimini alla 17a, 2-0 interno con la Fermana alla 19a, 2-1 interno in rimonta col Teramo alla 21a, 2-0 interno con la Ternana alla 28a, 3-0 interno con l’Albinoleffe alla 35a, 3-1 interno col Gubbio alla 37a ed 1-3 a Fermo alla 38a)

Pareggi: 17 (0-0 a Teramo alla 2a giornata, 1-1 interno con la Vis Pesaro alla 3a, altro 1-1 interno, stavolta col Monza alla 5a, ancora un 1-1, stavolta esterno, a Fano all’8a, 2-2 interno col Pordenone alla 10a, 0-0 interno con la Triestina alla 13a, altro 0-0, stavolta a Bergamo alla 16a, ancora uno 0-0 esterno, stavolta a Gubbio alla 18a, 1-1 a Meda, sul campo del Renate alla 20a, altro 1-1 esterno, stavolta a Pesaro alla 22a, ancora un 1-1, stavolta interno, con la Giana Erminio alla 23a, 0-0 ad Imola alla 26a, altro 0-0, stavolta interno col Fano alla 27a, 1-1 a Pordenone alla 29a, 0-0 a Terni nel recupero della 9a giornata d’andata, 1-1 a Salò [Brescia] sul campo della Feralpi alla 31a ed altro 1-1, stavolta interno con la Virtus Verona alla 33a)

Sconfitte: 10 (0-2 interno col Renate alla 1a giornata, 2-1 a Gorgonzola [Milano] sul campo della Giana Erminio alla 4a, 2-0 a Ravenna alla 6a, 1-0 a Vicenza all’11a, 3-2 a Monza alla 24a, 0-1 interno col Ravenna alla 25a, 1-4 interno col Lanerossi Vicenza alla 30a, 4-0 a Trieste alla 32a, 2-1 a Bolzano, sul campo del Sudtirol alla 34a e 3-1 a Rimini alla 36a)

Gol fatti: 40 (25 in casa e 15 fuori; 6 su rigore) con 12 diversi marcatori: Caccetta (1), Luca Cecchini (1), Calderini (5 di cui 4 su rigore), De Paoli (1), Di Massimo (3 di cui 1 su rigore), Matteo Fissore (2), Carlo Ilari (6), Mirko Miceli (2), Rapisarda (3), Russotto (1 su rigore), Signori (2) e Stanco (12). Alle reti dei 12 diversi marcatori rossoblu va aggiunta l’autorete di Boccioletti (Vis Pesaro) alla 3a giornata.

Gol subiti: 40 (16 in casa e 24 fuori).

Differenza reti: 0 (40-40)

Capocannoniere: Francesco Stanco con 12 reti.

Punti interni: 34 (su 19 gare casalinghe), frutto di 9 successi, 7 pareggi e 3 ko interni .

Punti esterni: 16 (su 19 gare esterne), frutto di 2 successi, 10 pareggi e 7 ko esterni.

Espulsioni (di giocatori): 5 (Zaffagnini per fallo da ultimo uomo alla 6a giornata, Rapisarda per doppia ammonizione alla 15a, Luca Cecchini, anch’egli per doppia ammonizione alla 19a, Mirko Miceli per aver spintonato Pinto della Giana Erminio alla 23a e Signori per aver toccato la sfera con la mano sulla linea di porta impedendo un gol della squadra avversaria alla 30a)

Ammonizioni: 96.

Media inglese: -26.

Giunta 9a con 50 punti in 38 giornata, al termine della Regular Season, la formazione di Giuseppe Magi, si è qualificata per i Play Off dove nel 1° turno in gara unica del Girone B di domenica 12 maggio è stata subito eliminata perdendo 1-0 (73’Tommaso Morosini su rigore) sul campo del Sudtirol Alto Adige (6°).

Nella Coppa Italia principale la squadra rossoblu dopo aver eliminato nel 1° Turno l’Unione Sanremo vincendo per 1-0 (48’Gelonese) tra le mura amiche del Riviera delle Palme, è stata eliminata nel 2° turno dallo Spezia perdendo 2-1 (66’Nicholas Pierini, 77’Gelonese [Sa], 82’Bartolomei) al Comunale Alberto Picco.

Nella Coppa Italia di Serie C invece è entrata in gioco nella Fase Finale dove al 1° Turno in gara unica di mercoledì 10 ottobre (gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia) ha eliminato il Fano battendolo (4-1) ai rigori dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sull’1-1 (27’Alberto Filippini [A.J.F.], 92’Russotto [S]). Sequenza rigori: Ludovico Rocchi (S) gol, Jonathan Alexis Ferrante (A.J.F.) parato, Calderini (S) gol, Cernaz (A.J.F.) gol, Carlo Ilari (S) gol, Dramane Konate (A.J.F.) traversa e Russotto (S) gol.

Ma poi nei sedicesimi (2°turno) sempre in gara unica di mercoledì 31 ottobre è stata eliminata dal Teramo perdendo per 3-1 (16′, 29′ e 31’Zecca, 89’Rapisarda [S]) al Bonolis.

Queste nel dettaglio le 20 squadre che compongono il Girone B di Serie C 2018/19 con i loro rispettivi allenatori :

Albinoleffe (Squadra lombarda degli omonimi comuni di Albino e Leffe, entrambi in provincia di Bergamo [dove ha sede lo stadio, lo stesso dell’Atalanta, ossia l’Atleti Azzurri d’Italia]. La scorsa stagione giunto 5° nel Girone B di Serie C, partecipando poi ai Play Off dove è stato eliminato nel 2° turno dalla Feralpisalò): Massimiliano Alvini (Confermato), poi esonerato dopo la 13a giornata e rilevato alla 14a da Michele Marcolini.

Alma Juventus Fano (Squadra marchigiana di Fano, in provincia di Pesaro-Urbino. La scorsa stagione giunta 13a nel Girone B di Serie C): Massimo Epifani (Nuovo), poi esonerato dopo la 30a giornata e rilevato alla 32a da Fabio Brini.

Feralpisalò (Squadra lombarda di Salò [dove ha sede lo stadio Lino Turina] e di Lonato del Garda, entrambi i comuni in provincia di Brescia. La scorsa stagione è giunta 6a nel Girone B di Serie C, partecipando poi ai Play Off dove è stata eliminata nei quarti di finale Inter-Girone dal Catania): Domenico Toscano (Confermato), poi esonerato dopo la 38a ed ultima giornata e sostituito col tecnico della Berretti Damiano Zenoni che ha esordito alla guida della 1a squadra salodiana nel 1° turno in gara unica dei Play Off.

Fermana (Squadra marchigiana di Fermo. La scorsa stagione giunta 14a nel Girone B di Serie C): Flavio Destro (Confermato)

Giana Erminio (Squadra lombarda di Gorgonzola, comune in provincia di Milano. Ha il presidente propietario più longevo del calcio italiano professionistico: Oreste Bamonte in carica dal 1985. La scorsa stagione è giunta 9a nel Girone A di Serie C, disputando poi i Play Off dove è stata subito eliminata al 1° Turno dal Piacenza): Raul Bertarelli (Nuovo; fino alla scorsa stagione faceva l’allenatore in 2a di Cesare Albè che è poi divenuto vice-presidente del club milanese dopo averlo guidato in panchina dal 1995 al 2018), che si è poi dimesso dopo la 21a giornata ed è stato rilevato alla 22a da Cesare Albè (che come detto aveva già guidato la Giana negli ultimi 23 anni), che però dopo la 28a giornata è tornato a fare il vice-presidente venendo rilevato sulla panchina bianco-azzurra alla 29a da Riccardo Maspero.

Gubbio (Squadra dell’omonimo comune umbro in provincia di Perugia. La scorsa stagione giunto 15° nel Girone B di Serie C) : Alessandro Sandreani (Confermato), poi esonerato dopo la 13a giornata e rilevato alla 14a da Giuseppe Galderisi.

Imolese (Squadra romagnola di Imola, in provincia di Bologna. Ripescata dalla Serie D dove è giunta 2a nel Girone D, vincendo poi i Play Off del suddetto Girone): Alessio Dionisi (Nuovo)

Lanerossi Vicenza Virtus (Squadra veneta di Vicenza. Nata in estate dalla fusione tra Vicenza e Bassano Virtus [il quale la scorsa stagione è giunto 8° nel Girone B di Serie C disputando poi i Play Off dove è stato eliminato al 2° turno dalla Reggiana; ora ripartito col nome Bassano dalla 1a Categoria Veneto]. La scorsa stagione il Vicenza è giunto ultimo [18°; senza contare il Modena radiato] nel Girone B di Serie C, ma si è poi salvato vincendo il doppio spareggio play out contro il Santarcangelo): Giovanni Colella (Nuovo; la scorsa stagione aveva guidato il Bassano Virtus subentrando alla 18a giornata all’esonerato Giuseppe Magi), poi esonerato dopo la 19a giornata e rilevato alla 20a da Michele Serena, che poi si è dimesso dopo la 28a giornata venendo sostituito dallo stesso Giovanni Colella, che è stato dunque richiamato a guidare la squadra bianco-rossa facendo il suo nuovo esordio in Campionato alla 29a giornata.

Monza (Squadra lombarda dell’omonimo comune capoluogo della provincia di Monza e Brianza. Sul finire di settembre 2018 è stata ufficializzata la nuova proprietà del Club brianzolo composta da Silvio Berlusconi [proprietario] ed Adriano Galliani [amministratore delegato; era stato vice presidente del Monza nelle stagioni 1984/85 e 1985/86 in Serie B]. Mentre il Presidente resta Nicola Colombo [figlio di Felice, che fu Presidente del Milan dal 1977 al 1980]. La scorsa stagione la squadra rosso-bianca è giunta 4a nel Girone A di Serie C, disputando poi i Play Off dove è stata eliminata al 2° turno dal Piacenza): Marco Zaffaroni (Confermato), poi esonerato dopo l’8a giornata e rilevato alla 9a da Cristian Brocchi.

Pordenone (Squadra dell’omonimo comune friulano. La scorsa stagione è giunto 9° nel Girone B di Serie C, ha poi partecipato ai Play Off dove è stato subito eliminato al 1° turno dalla Feralpisalò): Attlio Tesser (Nuovo)

Ravenna (Squadra dell’omonimo comune romagnolo. La scorsa stagione giunto 12° nel Girone B di Serie C): Luciano Foschi (Nuovo)

Renate (Squadra dell’omonimo comune lombardo, in provincia di Monza e Brianza. La scorsa stagione è giunto 7° nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stato subito eliminato nel 1° turno dal Bassano Virtus): Oscar Brevi (Nuovo), poi esonerato dopo la 6a giornata e rilevato alla 7a dal vice-tecnico Gioacchino Adamo (poi tornato a fare il vice-allenatore alla 13a giornata), a sua volta rilevato alla 13a da Aimo Diana.

Rimini (Squadra dell’omonimo comune romagnolo. Neopromosso in C avendo vinto il Campionato di Serie D Girone D): Gianluca Righetti (Confermato), che poi si è dimesso dopo l’8a giornata ed è stato rilevato alla 9a da Leonardo Acori, poi esonerato dopo la 21 giornata e rilevato alla 22a dal vice Marco Martini, a sua volta esonerato dopo la 32a giornata e rilevato alla 33a da Mario Petrone.

SAMBENEDETTESE (Squadra marchigiana di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. La scorsa stagione è giunta 3a nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stata eliminata ai quarti di finale Inter-Girone dal Cosenza che li ha poi vinti, venendo promosso in B): Giuseppe Magi (Nuovo), poi esonerato dopo la 4a giornata e rilevato alla 5a da Giorgio Roselli, poi a sua volta esonerato dopo la 32a giornata e rilevato alla 33a dallo stesso Giuseppe Magi.

Sudtirol Alto Adige (Squadra altoatesina di Bolzano. La scorsa stagione giunto 2° nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stato eliminato nelle semifinali Inter-Girone dal Cosenza, che li ha poi vinti venendo promosso in B): Paolo Zanetti (Confermato)

Teramo (Squadra dell’omonimo comune abruzzese. La scorsa stagione giunto 16° [sul campo era 17° ed avrebbe dovuto disputare il play out contro il Vicenza, ma grazie ai 2 di penalizzazione inflitti al Santarcangelo a Campionato già concluso, si è salvato senza disputare spareggio] nel Girone B di Serie C): Giovanni Zichella (Confermato; la scorsa stagione era stato prima il vice di Antonino Asta fino alla 22a giornata e poi subentrò alla 38a ed ultima giornata all’esonerato Ottavio Palladini che a sua volta aveva sostituito alla 23a l’esonerato Asta), poi esonerato dopo la 6a giornata e rilevato alla 7a da Agenore Maurizi.

Ternana (Squadra umbra di Terni. Retrocessa dalla Serie B dove è giunta ultima, ossia 22a): Luigi De Canio (Confermato), poi esonerato dopo la 21a giornata e rilevato alla 22a da Alessandro Calori, poi a sua volta esonerato dopo la 26a giornata e rilevato alla 27a da Fabio Gallo.

Triestina (Squadra dell’omonimo comune capoluogo della regione Friuli-Venezia Giulia. La scorsa stagione è giunta 11a nel Girone B di Serie C): Massimo Pavanel (Nuovo)

Virtus Vecomp Verona (E’la terza squadra di Verona dopo Hellas e Chievo, rappresenta nominalmente il quartiere di Borgo Venezia. Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone C):Luigi Fresco (Confermato; è allenatore e presidente della Virtus Verona dal 1982)

Vis Pesaro (Squadra marchigiana di Pesaro, capoluogo con Urbino della provincia di Pesaro e Urbino. Neopromossa in Serie C avendo vinto la scorsa stagione il Campionato di Serie D Girone F): Leonardo Colucci (Nuovo).

In neretto le squadre che hanno sostituito il loro allenatore iniziale.

GLI ALTRI 2 GIRONI DI SERIE C:

CLASSIFICA FINALE GIRONE A:

1) Virtus Entella *(B)* 75,

2) Piacenza @ 74,

3) Pisa @ 69,

4) Arezzo @ 64,

5) Pro Vercelli @ 64,

6) Robur Siena @ 63,

7) Carrarese @ 62,

8) Aurora Pro Patria @ 57,

9) Novara @ 50,

10) Alessandria @ 45,

11) Pontedera 45,

12) Juventus B (Under 23) 42,

13) Olbia 38,

14) Arzachena (-1) 37,

15) Pistoiese 35,

16) Gozzano 33,

17) Albissola 2010 28,

18) Cuneo ° (-21) 26,

19) Lucchese ° (-23) 22.

20) Pro Piacenza (16 punti raccolti sul campo ma ne aveva 8 in classifica per via del -8 di penalizzazione che poi sarebbe diventato -16 senza la radiazione) radiato e dunque escluso dal Campionato. In tutte le restanti gare della squadra emiliana a partire dalla 28a giornata verranno automaticamente assegnati 3 punti a tavolino alle avversarie in calendario nel girone di ritorno. Ma sono state annullate tutte le gare che aveva giocato nel girone d’andata (che doveva ancora completare) e dunque sottratti tutti i punti che erano stati raccolti dalle avversarie del Pro Piacenza.

*(B)*= Promossa direttamente in Serie B (dove amanca dalla scorsa stagione 2017/18).

@= Disputano Play Off.

°= Disputeranno Play Out.

(-23)= 23 punti di penalizzazione. 11 inflitti mercoledì 31 ottobre 2018, ma poi dopo il ricorso che era stato presentato, venerdì 14 dicembre 3 punti gli erano stati restituiti dalla Corte Federale d’Appello. Ma poi altri 8 gli sono stati aggiunti lunedì 18 febbraio 2019, altri 2 giovedì 4 aprile per irregolarità amministrative ed altri 7 (6 dei quali per inadempienze della nuova proprietà) martedì 23 aprile. Ma poi martedì 7 maggio gli sono stati restituiti 2 punti.

(-21)= 21 punti di penalizzazione. 3 punti inflitti mercoledì 31 ottobre 2018, altri 4 erano stati aggiunti lunedì 28 gennaio 2019 per violazioni amministrative, poi altri 8 aggiunti lunedì 18 febbraio ed ancora altri 8 lunedì 25 febbraio arrivando a -23. Ma poi giovedì 28 marzo gli sono stati restituiti 6 punti. In seguito però, giovedì 4 aprile gli sono stati aggiunti 4 punti per irregolarità amministrative ed altri 2 martedì 23 aprile. Ma poi martedì 7 maggio gli sono stati restituiti 2 punti.

(-1)= Un punto di penalizzazione inflitto mercoledì 31 ottobre 2018.

VERDETTI:

Virtus Entella (1° classificata) è direttamente promossa in Serie B.

Capocannoniere del torneo: Francesco Tavano della Carrarese con 17 reti (di cui 3 su rigore).

Play Off : Il Piacenza (2°) ha riposato nel 1° (Fase Girone) e 2° turno (Fase Girone) e riposerà anche nel 3° turno (1a Fase Inter-Girone-Nazionale [quarti di finale]) ed entrerà in gioco al 4° turno (2a Fase Inter-Girone-Nazionale [Semifinali] del 29 maggio e 2 giugno 2019).

Il Pisa (3°) ha riposato nel 1°(Fase Girone) e 2° turno (Fase Girone) ed entrerà in gioco nel 3° turno (1a Fase Inter-Girone-Nazionale [Quarti di finale] del 19 e 22 maggio 2019).

Mentre l’Arezzo (4°) ha riposato solo nel 1°Turno (Fase Girone), entrando in gioco nel 2°turno (Fase Girone del 15 maggio 2019).

Nel 1° Turno (domenica 12 maggio 2019) si sono giocate 3 partite in gara unica in casa delle meglio classificate al termine della Regular Season:

Pro Vercelli (5a)-Alessandria (10°) 3-1 (7’Berra, 30’Manuel De Luca [A], 60’autorete di Alessandro Gazzi, 81’Claudio Morra), Robur Siena (6a)-Novara (9°) [Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia] 0-1 (78’Cacia)

e Carrarese (7a)-Aurora Pro Patria (8a) 2-0 (57’Tavano, 73’Kevin Piscopo. All’86’espulso per proteste il tecnico della Carrarese Silvio Baldini).

In neretto le 3 squadre che accedono al 2° Turno, così come l’Arezzo (4°classificato).

Risultati e marcatori 2°Turno in gara unica (in casa delle meglio classificate al termine della Regular Season) di mercoledì 15 maggio 2019:

Arezzo (4°)-Novara (9°) [Gara che è stata trasmessa in differita tv in chiaro su Rai Sport] 2-2 (55’Fabio Foglia [A], 71′ Brunori [A], 72’Ronaldo Pompeu Da Silva [N], 81’Eusepi [N]. Al termine della gara espulso Tartaglia del Novara per comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti di un avversario e dell’arbitro) e Pro Vercelli (5a)-Carrarese (7a) 1-2 (56’Massimiliano Gatto [P.V.] su rigore, 81’Caccavallo, 92’Biasci. Al 24’Claudio Morra della Pro Vercelli ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Stefano Mazzini).

Ricordiamo che la squadra che ha pareggiato in casa, così come quella che ha vinto (in trasferta in questo caso), accede al 2° turno in virtù del miglior piazzamento ottenuto al termine della Regular Season.

In neretto le 2 squadre che accedono alla Fase Nazionale, il 3° Turno (1a Fase Nazionale-quarti [andata domenica 19 maggio e ritorno mercoledì 22 maggio]), così come Il Pisa (3° classificato).

Play out: si giocherà una sola gara doppia (andata sabato 18 maggio ore 18 in casa della peggio classificata e ritorno sabato 25 maggio ore 14,30, in casa della meglio classificata):

Lucchese (19a)-Cuneo (18°).

A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio tra andata e ritorno, verrà considerata vincente la squadra meglio classificata al termine del campionato.

La perdente dello spareggio play out retrocederà direttamente in Serie D, mentre la vincente affronterà sempre in gara doppia (andata sabato 1°giugno e ritorno sabato 8 giugno) quella che avrà vinto il play out del Girone C per decidere l’ultima retrocessione di Serie C.

CLASSIFICA FINALE GIRONE C:

1) Juve Stabia *(B)* (-1) 77,

2) Trapani @ (-1) 73,

3) Catanzaro @ 67,

4) Catania @ 65,

5) Potenza @ 57,

6) Virtus Francavilla @ 55,

7) Reggina @ (-4) 52,

8) Monopoli @ (-2) 51,

9) Casertana @ 51,

10) Rende @ (-1) 47,

11) Cavese 47,

12) Viterbese Castrense @ (vincitrice della Coppa Italia) 45,

13) Sicula Leonzio 42,

14) Vibonese 42,

15) Rieti (-4) 39,

16) Siracusa (-6) 36,

17) Bisceglie ° (-3) 29,

18) Paganese ° 23.

19) Matera (sul campo aveva raccolto 16 punti, ma ha chiuso con un -18 visto il -34 di penalizzazione a cui gli è stato aggiunto dopo radiazione un -8 che dovrà scontare nel prossimo Campionato di qualsiasi categoria a cui prenderà parte) radiato e dunque escluso dal Campionato. In tutte le restanti gare in calendario della squadra lucana verranno automaticamente assegnati 3 punti a tavolino alle avversarie.

*(B)*= Promossa direttamente in Serie B (dove manca dalla stagione 2013/14).

@= Disputano Play Off.

°= Disputeranno Play Out.

(-6)= 6 punti di penalizzazione. Un punto gli era stato inflitto mercoledì 31 ottobre 2018. E poi gliene sono stati inflitti altri 2 punti giovedì 4 aprile 2019 per irregolarità amministrative su segnalazione della Covisoc. Ed altri 4 aggiunti mercoledì 23 aprile. Ma poi martedì 7 maggio gli è stato restituito un punto.

(-4)= 4 punti di penalizzazione. Alla Reggina 2 gli erano stati inflitti lunedì 28 gennaio 2019 per violazioni amministrative. Ma poi lunedì 25 febbraio gli sono stati aggiunti altri 6 punti di penalizzazione per lo stesso motivo arrivando a -8. Ma poi giovedì 28 marzo gli sono stati restituiti 4 punti. Mentre al Rieti 2 gli erano stati inflitti lunedì 28 gennaio 2019 per violazioni amministrative ed altri 2 gli sono stati aggiunti giovedì 4 aprile per non aver depositato le attestazioni del settore tecnico della Figc relative al tesseramento del medico responsabile sanitario e di almeno un operatore sanitario della prima squadra.

(-3)= 3 punti di penalizzazione inflitti tutti giovedì 4 aprile 2019 per non aver depositato le attestazioni del settore tecnico della Figc relative al tesseramento del medico responsabile sanitario e di almeno un operatore sanitario della prima squadra ed anche di un allenatore responsabile della squadra partecipante al campionato Berretti.

(-2)= 2 punti di penalizzazione inflitti mercoledì 31 ottobre 2018.

(-1)= Un punto di penalizzazione inflitto mercoledì 31 ottobre 2018.

Hanno riposato: Virtus Francavilla (alla 1a ed alla 20a giornata), Paganese (alla 2a ed alla 21a giornata), Cavese (alla 3a ed alla 22a giornata), Potenza (alla 4a ed alla 23a giornata), Rieti (alla 5a ed alla 24a giornata), Juve Stabia (alla 6a ed alla 25a giornata), Casertana (alla 7a ed alla 26a giornata), Catanzaro (all’8a ed alla 27a giornata), Matera (alla 9a giornata, poi radiato dopo la 26a giornata), Monopoli (alla 10a ed alla 29a giornata), Vibonese (all’11a ed alla 30a giornata), Reggina (alla 12a ed alla 31a giornata), Trapani (alla 13a ed alla 32a giornata), Catania (alla 14a ed alla 33a giornata), Viterbese Castrense (alla 15a ed alla 34a giornata), Bisceglie (alla 16a ed alla 35a giornata), Siracusa (alla 17a ed alla 36a giornata), Sicula Leonzio (alla 18a ed alla 37a giornata) e Rende (alla 19a e 38a giornata).

VERDETTI:

Juve Stabia (1° classificata) direttamente promossa in Serie B.

Capocannoniere del torneo: Luigi Castaldo della Casertana con 17 reti (di cui 6 su rigore).

Play Off: Quello C è l’unico dei tre Gironi di Serie C dove partecipano 10 squadre. Infatti alle 9 classificate dal 2° al 10° posto, si aggunge la Viterbese, vincitrice della Coppa Italia.

Il Trapani (2°) ha riposato nel 1° (Fase Girone) e 2° turno (Fase Girone) e riposerà anche nel 3° turno (1a Fase Inter-Girone-Nazionale [quarti di finale]) ed entrerà in gioco al 4° turno (2a Fase Inter-Girone-Nazionale [Semifinali] del 29 maggio e 2 giugno 2019).

Il Catanzaro (3°) ha riposato nel 1°(Fase Girone) e 2° turno (Fase Girone) ed entrerà in gioco nel 3° turno (1a Fase Inter-Girone-Nazionale [Quarti di finale] del 19 e 22 maggio 2019), così come la Viterbese vincitrice della Coppa Italia di Serie C.

Mentre il Catania (4°) ha riposato solo nel 1°Turno (Fase Girone), entrando in gioco nel 2°turno (Fase Girone del 15 maggio 2019).

Nel 1° Turno (domenica 12 maggio 2019) si sono giocate 3 partite in gara unica in casa delle meglio classificate al termine della Regular Season:

Potenza (5°)-Rende (10°) 0-0 (Al 91’espulso Riccardo Rossini del Rende per proteste), Virtus Francavilla (6a)-Casertana (9a) [Gara che è stata trasmessa in differita tv in chiaro su Rai Sport] 1-0 (18’Partipilo. Al 77’espulso Paride Pinna della Casertana per aver colpito al viso Partipilo con i tacchetti della scarpa) e Reggina (7a)-Monopoli (8°) 1-1 (36’Scoppa [M], 78’Giuseppe Ungaro [R]).

Ricordiamo che le squadre che hanno pareggiato in casa, così come quelle che hanno vinto, accedono al 2° turno in virtù del miglior piazzamento ottenuto al termine della Regular Season.

In neretto le 3 squadre che accedono al 2° Turno, così come il Catania (4° classificato).

Risultati e marcatori 2°Turno in gara unica (in casa delle meglio classificate al termine della Regular Season) di mercoledì 15 maggio 2019:

Catania (4°)-Reggina (7a) [Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia] 4-1 (16’Sarno, 18’Salandria [R], 35’autorete di Gasparetto, 57’Di Piazza, 80’Alessandro Marotta) e Potenza (5°)-Virtus Francavilla (6a) 3-1 (25’autorete di Tiritiello, 66’Marco Piccinni, 69’Lescano su rigore, 86’Francesco Puntoriere [V.F.]).

In neretto le 2 squadre che accedono alla Fase Nazionale, il 3° Turno (1a Fase Nazionale-quarti [andata domenica 19 maggio e ritorno mercoledì 22 maggio]), così come il Catanzaro (3° classificato) e la Viterbese Castrense (vincitrice della Coppa Italia di Serie C).

Play out: si giocherà una sola gara doppia (andata sabato 18 maggio ore 18 in casa della peggio classificata e ritorno sabato 25 maggio, sempre alle ore 18, in casa della meglio classificata):

Paganese (18a)-Bisceglie (17°).

A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio tra andata e ritorno, verrà considerata vincente la squadra meglio classificata al termine del campionato.

La perdente dello spareggio play out retrocederà direttamente in Serie D, mentre la vincente affronterà sempre in gara doppia (andata sabato 1°giugno e ritorno sabato 8 giugno) quella che avrà vinto il play out del Girone A per decidere l’ultima retrocessione di Serie C.

FINALE COPPA ITALIA SERIE C di mercoledì 24 aprile (l’andata) e mercoledì 8 maggio (il ritorno) 2019:

Gara d’andata: MONZA-VITERBESE CASTRENSE (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 2-1 (13’Vandeputte [V.C.], 30’Andrea Brighenti , 56’D’Errico su rigore).

Gara di ritorno: VITERBESE CASTRENSE-MONZA (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 1-0 (91’Atanasov)

La Viterbese Castrense (al 1°successo in questa manifestazione; 2a finale consecutiva dopo quella persa con l’Alessandria la scorsa stagione) guidata in panchina da Pino Rigoli (che ha rilevato il 30 aprile l’esonerato Antonio Calabro, che a sua volta aveva rilevato il 21 gennaio 2019 l’esonerato Stefano Sottili, che a sua volta aveva rilevato il 7 novembre 2018 l’esonerato Giovanni Lopez) succede nell’albo d’oro all’Alessandria (che la scorsa stagione aveva battuto nella doppia finale proprio la Viterbese, vincendo sia all’andata che al ritorno), vincendo la Coppa Italia di Serie C 2019 e con questa affermazione si qualifica direttamente per il 3° turno dei Play Off (2a Fase Nazionale) .

ALBO D’ORO COPPA ITALIA DI SERIE C (LEGA PRO):

1972/73: Alessandria; 1973/74: Monza; 1974/75: Monza; 1975/76: Lecce; 1976/77: Lecco 1977/78: Udinese; 1978/79: Siracusa; 1979/80: Padova; 1980/81: Arezzo; 1981/82: Lanerossi Vicenza; 1982/83: Carrarese; 1983/84: Fanfulla ; 1984/85: Casarano; 1985/86: Virescit Boccaleone ; 1986/87: Livorno ; 1987/88: Monza ; 1988/89: Cagliari; 1989/90: Lucchese; 1990/91:Monza; 1991/92:SAMBENEDETTESE; 1992/93:Palermo ; 1993/94: Triestina; 1994/95: Varese ; 1995/96: Empoli ; 1996/97: Como ; 1997/98: Alzano Virescit; 1998/99: Spal ; 1999/00: Pisa ; 2000/01: Prato; 2001/02: Albinoleffe; 2002/03: Brindisi ; 2003/04: Cesena; 2004/05: Spezia; 2005/06: Gallipoli ; 2006/07: Foggia; 2007/08: Bassano Virtus ; 2008/09: Sorrento; 2009/10: Lumezzane; 2010/11: Juve Stabia ; 2011/12: Spezia; 2012/13: Latina ; 2013/14: Salernitana; 2014/15: Cosenza ; 2015/16: Foggia; 2016/17: Venezia; 2017/18: Alessandria (che si impose vincendo entrambe le gare della doppia finale con la Viterbese Castrense: 0-1 a Viterbo e 3-1 ad Alessandria); 2018/19: Viterbese-Castrense.

ALBO D’ORO RECENTE 3A SERIE:

Lega Pro:

2014/15: Girone A: Novara; Girone B: Ascoli (al posto del Teramo che aveva vinto torneo sul campo ma a cui poi è stato revocato titolo per illecito sportivo) ; Girone C: Salernitana. Supercoppa vinta poi dal Novara. Play Off Inter-Girone vinti dal Como (Girone A).

2015/16: Girone A: Cittadella; Girone B: Spal ; Girone C: Benevento. Supercoppa vinta poi dalla Spal. Play off Inter-girone vinti dal Pisa (Girone B).

2016/17: Girone A: Cremonese; Girone B (dove c’era anche la Samb giunta 7a ed approdata fino alla 2a Fase dei Play Off dove è stata eliminata dal Lecce con 2 pareggi) : Venezia ; Girone C: Foggia. Supercoppa vinta poi dal Foggia. Play off Inter-girone vinti dal Parma (Girone B).

Serie C:

2017/18: Girone A: Livorno ; Girone B: (dove c’era anche la Samb giunta 3a ed approdata fino ai quarti di finale dei Play Off dove è stata eliminata dal Cosenza che poi li ha vinti) Padova ; Girone C: Lecce. Supercoppa vinta poi dal Padova. Play off Inter-girone vinti dal Cosenza (Girone C).

2018/19: Girone A: Virtus Entella ; Girone B: Pordenone ; Girone C: Juve Stabia.

Alle 3 squadre vincitrici dei rispettivi Gironi e dunque direttamente promosse in B, si aggiungeranno le 2 squadre (e non più una come le recenti stagioni) vincitrici dei Play Off Inter-Girone Nazionali.

