SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tornano in primavera gli incontri settimanali che, di mercoledì in mercoledì, svilupperanno nella sede del Circolo dei Sambenedettesi argomenti selezionati, come storie, testimonianze e comunque occasioni di intrattenimento culturale. I nostri spazi sono aperti alla partecipazione libera e interessata di chiunque abbia voglia di condividere e approfondire gli argomenti proposti.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 15 maggio alle 17, con l’architetto Vincenzo Acciarri. Al centro dell’incontro ci sono i cinquant’anni di carriera che il professionista ha dedicato alla città e al territorio. Le sue opere sono al centro di un libro che si intitola 50 anni di architettura, che dà testimonianza dell’opera realizzata dall’architetto Acciarri nel corso della sua cinquantennale professione.

L’appuntamento è nella sede del Circolo dei Sambenedettesi, in via Bragadin, 1, a San Benedetto. Si inizia alle 17.

