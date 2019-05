TORTORETO – Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione stradale trattandosi di giorno feriale ed interessando la fascia oraria mattutina della giornata, si comunica che dalle ore 9.30 sino alle ore 11.45 circa di sabato 18 maggio prossimo, i territori comunali di Tortoreto, dove è prevista la partenza, Alba Adriatica e Martinsicuro saranno interessati insieme alla costa del Piceno dalla “ottava tappa del 102° Giro Ciclistico d’Italia”, con la partecipazione di 176 corridori provenienti da quindici nazioni, con circa 200 tra automezzi e moto al seguito (stampa, televisione, organizzazione) .

Sarà interessata l’intera tratta della Statale 16.

La partenza ufficiale della corsa avverrà alle ore 11.15 in Tortoreto Lido, Lungomare Sirena in direzione sud fino a Via Napoli–innesto Statale 16 direzione nord per il “Km 0 “.

Prima dell’avvio è previsto il transito della carovana pubblicitaria.

In occasione della gara, chi uscirà o farà ingresso al casello autostradale dell’A14 di Val Vibrata dovrà percorrere la S.S.259, quindi rotatoria per Via Ascolana, seguito per direzione Tortoreto Alto.

Nelle prossime ore disposizioni anche per il versante Piceno.

Alla sicurezza del percorso saranno impegnate unità della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardie di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali.

