Foto e video, in gallery e nel pezzo, di Gian Marco Marconi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per gli amanti del pallone è un giorno da ricordare il 14 maggio.

Entrata in campo di Zanetti

Zanetti si prepara alla partita

L’arrivo di Zanetti al PalaSpeca

A San Benedetto è arrivato Javier Zanetti, leggenda e bandiera dell’Inter. Da capitano nerazzurro ha vinto tutto: scudetti, una Champions League, un Mondiale per Club, Coppe Italia e Supercoppe.

Appese, a fatica, le scarpette al muro, l’argentino è vice presidente della società milanese.

Oggi Zanetti è al PalaSpeca. Alle 18 ha presenziato ad un aperitivo con gli organizzatori, i sostenitori dell’iniziativa “Tutti in campus con Zanetti” e gli sponsor. Al Palazzetto la partita che subirà una serie di interruzioni per permettere a 25 fortunati di fare selfie e autografi con la leggenda interista, in campo con lo storico numero 4.

Alla serata partecipano anche personaggi noti locali del mondo del calcio come Ottavio Palladini, Max Fanesi, Mirko Cudini ma non solo.

La serata, nata dalla collaborazione con il Torrione Calcio, è servita a presentare il Summer Camp nerazzurro in programma in città dal 24 al 29 giugno.

