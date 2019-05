SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’ambito della sesta edizione di Your Future Festival organizzato dalla Università Politecnica delle Marche (info su www.yourfuturefestival.univpm.it) si svolgerà a San Benedetto del Tronto, presso la Facoltà di Economia, una tavola rotonda sul tema “Il ruolo del sistema universitario per lo sviluppo”.

Introduce e modera il Preside della Facoltà di Economia Professor Francesco Chelli.

Interverrà il Presidente del Consorzio Universitario Piceno Avvocato Achille Buonfigli, che relazionerà sul tema “L’impatto socio – economico del sistema universitario nell’area del Piceno”, illustrando i risultati di una ricerca svolta in collaborazione con “Live – Laboratorio degli Intangibles per il Valore Economico”, spin-off dell’Università Politecnica delle Marche promosso da un gruppo di studio attivo presso il Dipartimento di Management e Organizzazione Industriale che ha avviato, fra i primi in Italia, il filone di ricerca teorica e applicata sui sistemi di analisi, misurazione e valutazione del capitale intellettuale (intangible assets) e sull’impatto che esso può avere sul valore d’impresa.

Your Future Festival nasce con l’obiettivo di aprirsi alle città nelle quali l’Università Politecnica delle Marche opera e favorire le connessioni tra Facoltà, studenti, ricercatori, territorio e sistemi sociali ed economici. L’evento che si declina in workshop, discussioni, relazioni e momenti di intrattenimento, vuole essere un contesto di contaminazione fra tutti i soggetti con cui l’Università Politecnica delle Marche interagisce.

Il tema di questa sesta edizione di Your Future Festival “il futuro da immaginare”.

“L’università ha il compito di anticipare il futuro – ha dichiarato il Rettore della Università Politecnica delle Marche Professor Sauro Longhi in sede di presentazione dell’iniziativa – non può dare ai propri studenti solo la visione del presente ma deve dar loro strumenti e conoscenze per affrontare il futuro in cui vivranno per contribuire alla crescita economica, sociale e culturale, per cancellare ogni diseguaglianza sociale. Tante sono le sfide che ci attendono e l’Università deve immaginare e anticipare le soluzioni con il rigore scientifico che la contraddistingue, cercando il più possibile il confronto. Anticipare il futuro ed immaginarlo.”.

