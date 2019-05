GROTTAMMARE – In arrivo iniziative culturali nel Piceno.

I musei di Grottammare aderiscono alla “Notte dei Musei 2019”: in occasione della giornata internazionale dei Musei, 18 maggio, il museo del Tarpato, il Museo Torrione della battaglia e il MIC – Museo dell’Illustrazione Comica seguiranno un orario di apertura straordinario serale.

Le collezioni conservate nei tre musei cittadini potranno essere ammirate dalle ore 18 di sabato 18 maggio alle ore 1.00 di domenica 19 maggio.

L’iniziativa rientra nella XI edizione del Grand Tour Musei, promosso dall’Assessorato alla Cultura della Regione Marche con il MiBAC – Polo Museale delle Marche, in collaborazione con il Coordinamento Regionale Marche di ICOM Italia ed il supporto organizzativo della Fondazione Marche Cultura.

I musei come hub culturali: il futuro della tradizione’ è il titolo di un’ edizione che oltre ad essere “un viaggio” alla scoperta del patrimonio culturale, intende offrire uno spunto per considerare le istituzioni museali come luoghi di scambio e di arricchimento culturale, di sviluppo alla comprensione reciproca, alla cooperazione e al dialogo tra società e patrimonio, tra futuro e tradizione. Un modo per riflettere sull’importanza delle aggregazioni museali come strumento per offrire servizi sempre più qualificati e aggiornati.

