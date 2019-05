Di Annalea Vallesi

MONTEPRANDONE – Una novità sportiva per bambini e ragazzi.

Domenica 12 maggio si è svolto il 1° Trofeo di pattinaggio Freestyle Aics che ha visto la partecipazione di ragazzi tra i 6 e i 15 anni appartenenti a società sportive provenienti da varie province delle Marche:

– asd Roller Green di Castel di Lama ,

– asd Red Blue Tower di San Benedetto del Tronto,

– asd Marca Skating di Porto San Giorgio,

– asd Roller Civitanova di Civitanova Marche.

Hanno gareggiato nelle categorie cuccioli, giovanissimi, esordienti, ragazzi, seniores e si sono cimentati nelle specialità di Roller Cross e Skate slalom.

Nel medagliere generale hanno trionfato i ragazzi della Roller Green di Castel di Lama. Il pattinaggio freestyle rappresenta una spettacolare e acrobatica forma di attività fisica che favorisce l’aggregazione e l’intrattenimento, in ogni età.

Leonardo Perrone Presidente Provinciale dell’Aics Ascoli Piceno, in sinergia con Giovanni Anselmi (referente pattinaggio freestyle Marche Aics) della Asd Roller Green, stanno lavorando per favorire lo sviluppo e la crescita di questa disciplina nel territorio Piceno attraverso eventi che mettono in primo piano i ragazzi in uno sport sano e divertente.

Ottimo il lavoro svolto da Giovanni Anselmi, Presidente dell’Asd Roller Green, nella realizzazione di questo primo trofeo Regionale Aics di pattinaggio freestyle organizzato nella provincia di Ascoli Piceno.

