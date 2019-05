SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ormai è soltanto questione di giorni e in Riviera tornerà un appuntamento molto gradito agli amanti del fumetto ma non solo.

Il 18 e 19 maggio si svolgerà a San Benedetto il “San Beach Comix”. L’edizione 2019 sarà ricca di dettagli ed ospiti. Il centro si prepara all’invasione di fumetti e Cosplay.

Ecco i protagonisti principali, raccontati dagli stessi organizzatori (guarda anche la videointervista):

1) Lunga Vita e Prosperità, la USS Truentum sbarca al San Beach Comix 2019, l’equipaggio sarà presente allo stand il 18 e 19 maggio 2019 dopo aver utilizzato il teletrasporto. Anche quest’anno la Uss Truentum è lieta di ospitare una delegazione della Uss Nautilus di Bari e della Uss Endurance di Roma, inoltre allo stand troverete le bellissime riproduzioni e modellini di navi stellari della Cantonimodels.

2) E’ stato definito come l’erede di Milo Manara, siamo orgogliosi di presentare come ospite del San Beach Comix 2019 Adriano De Vincentiis, già ospite nella nostra prima edizione, torna per noi allo stand di Edizioni Inkiostro. Ma conosciamo meglio il suo percorso: nato a Teramo, Inizia a disegnare professionalmente nell’adolescenza, quando realizza la sua prima Graphic Novel appena ventenne. La graphic novel Koshka verrà in seguito pubblicata nei mercati più interessanti del fumetto internazionale. A metà degli anni ’90 si trasferisce a Los Angeles e inizia una lunga collaborazione con designers e registi di Hollywood su produzioni mainstream e progetti sperimentali occupandosi in particolare di contcept design, scenografie e costumi. Fino all’inizio degli anni 2000 collabora assiduamente con produzioni asiatiche trasferendosi ad Hong Kong e disegnando sia per il cinema che per l’animazione cinese. Nel 2004 rinuncia a tutte le collaborazioni cinematografiche per tornare alla libertà intima e creativa del fumetto, sua originaria passione, inserendosi nel mercato Franco-Belga e realizzando libri a fumetti ed illustrativi. È molto apprezzato, a ragione, in Francia dove ha esposto nelle gallerie più importanti dedicate a fumetto e illustrazione.

3) Siamo lieti di ospitare per questo terzo San Beach Comix, una delle colonne portanti del fumetto marchigiano e abruzzese, creatore del brand di successo The Cannibal Family, fumetto cult che si è imposto all’attenzione di pubblico e critica: Rossano Piccioni. In questa edizione presente con la sua casa editrice Edizioni Inkiostro. Ma scopriamo meglio Rossano: è grafico pubblicitario, illustratore e cartoonist. Ha creato la Scuola del fumetto Adriatica, con sedi in Ancona, Teramo, Fermo, San Benedetto, Martinsicuro. Da vita alle casa editrice Edizioni Inkiostro ed alla rivista Denti, che da spazio ai giovani talenti del fumetto italiano; dopo anni la sua casa editrice vanta un parco autori italiani ed esteri notevole tra cui Dave McKean, Glenn Fabry, Tanino Liberatore. Ha collaborato con le case editrici: Tunuè, Star Comics, Arcadia, Cut Up (IT) Lelombard (BE). A brevissimo verrà pubblicato il volume “Nuvole Nere” per Feltrinelli Comics, volume composto insieme a Pasquale Ruju ed Andrea Cavaletto.

4) Dopo il Comicon di Napoli, San Beach Comix presenta come ospite per la sezione fumetto, Franco Trentalance, che per chi non lo conoscesse, è un attore, scrittore e coach, lo troverete allo Stand di Edizioni Inkiostro di Rossano Piccioni, per entrambe le giornate del 18 e 19 Maggio 2019. Il San Beach Comix è felice di poter accogliere un personaggio di fama internazionale, un ventennale di carriera con oltre 400 film e 27 awards conseguiti. Un lungo periodo di radio e televisione culmina ora con il coaching e la scrittura. Ma andiamo a conoscere a fondo il nostro stimato ospite: da scrittore ha pubblicato l’autobiografia Ritrattare con Cura, il manuale Seduzione Magnetica e i thriller Tre giorni di Buio (Ultra), L’Origine delle Tenebre (BookRoad) e Il Guardiano del Parco (Pendragon). Nel 2019 esce Bloody Park il suo primo graphic novel scritto insieme al regista Marco Limberti per Edizioni Inkiostro. Ringraziamo ancora Rossano Piccioni per aver contribuito con Edizioni Inkiostro ad impreziosire la nostra fiera del fumetto.

5) Comincia a disegnare ancora prima di sapere cosa sia un fumetto poi si appassiona a Minnie e ai manga. Questi ultimi saranno la sua musa ispiratrice negli anni successivi. Non ci credete? Venite a scoprirlo al San Beach Comix 2019. Ma andiamo con calma: Elisa “Pocci” Pocetta nasce ad Avezzano, in provincia de L’ Aquila, nel 1990. E’ una ragazzina dedita al disegno con una grande propensione per fumetto ed animazione. Si diploma alla Scuola Internazionale di Comics. Nel 2015 esordisce come autrice completa con il primo volume di “Hi/Lo” per Shockdom, a cui segue il secondo nel Dicembre 2016 e il terzo ad Aprile 2018. Sempre nel 2018, disegna e colora l’episodio principale di “Sacro/Profano – Liberaci dal Male” di Mirka Andolfo, su sceneggiatura della stessa Mirka e David Goy. Ha lavorato per l’estero come designer e lead artist per un videogioco online, e come colorista in America per la Scout Comics, mentre attualmente è sui colori dell’ottavo episodio di “Wondercity”, per Tatai Lab.

