SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto per la seconda puntata di “Schiuma e Brillantina”, il primo varietà di Riviera Oggi con un conduttore d’eccezione, il mitico dj Gianni Schiuma, per la regia di Gian Marco Marconi.

Una serie di puntate che ci accompagneranno verso l’estate. Assieme a Schiuma ogni volta sarà in studio un ospite diverso, per intraprendere un viaggio emozionante verso i ricordi, passando per la musica, il cinema, la televisione e tanto altro; insomma, un amarcord da non perdere, una carrellata di divertimento assicurato.

Schiuma e Brillantina si svolge in collaborazione con “Giocondi Strumenti Musicali” che mette a disposizione la spettacolare sala pianoforti.

La seconda puntata si tiene venerdì 17 maggio alle 18:30 su rivieraoggi.it, ospite il giornalista sambenedettese Maurizio Compagnoni.

