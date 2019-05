SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Cosa c’è di più pericoloso nella vita dell’annoiarsi? Forse davvero poco. Appiattirsi, accontentarsi, abituarsi a cose sempre diverse. Senti di aver bisogno di una piccola scossa? O ne sei continuamente alla ricerca perché è il tuo credo quotidiano?

Esperienze d’Arte presenta il suo invito per la rappresentazione teatrale che si terrà giovedì 16 maggio al Viniles.

“Giovedì 16 maggio, devi essere dei nostri! Perché arrivano sul “palco” del Viniles gli attori della compagnia teatrale Caleidoscopio, con il loro Ops – cose da non dire ad alta voce.

Già il solo fatto di portare il teatro fuori dai suoi ambienti consoni è qualcosa non da tutti. Ma per noi di Esperienze d’Arte questo è già superato. Lo abbiamo fatto fin dalla prima edizione. Con gli attori di Caleidoscopio però abbiamo trovato davvero la quadratura perfetta per costruire quell’effetto di costante sorpresa e quella sensazione di piacere e bellezza che vogliamo veicolare in ognuna delle nostre serate.

E ci piace ancora di più invitarvi a questa serata perché tutti i protagonisti sono giovani eclettici e pieni di talento, che seguono le loro idee e le regalano a noi, con i loro splendidi spettacoli. Tanto che la compagnia, nonostante la giovane età dei componenti, è già molto nota nel territorio sanbenedettese.

Stavolta ci prenderanno per mano guidandoci in maniera divertente, ma sempre con una punta di spirito di riflessione, tra i taboo dell’amore, del sesso, del tradimento, della vita di coppia.

Cose di ordinaria amministrazione che però così tanto normali e scontate non lo sono mai. Anzi, sono proprio quelle che hanno il potere di rendere una giornata meravigliosa o da incubo”.

Ops sarà un viaggio tra testi d’autore ironici e toccanti, interpretati e reinterpretati in modo personale ed intenso dagli attori di Caleidoscopio, che, c’è da starne certi, sapranno mettere in ogni parole qualcosa di loro e quindi unico ed irripetibile.

La formula, sarà come sempre quella della cena+evento, al costo di 35 euro, vino incluso.

L’occasione, di quelle da non perdere!



Per info e prenotazioni

Ilenia 348.7633075

www.esperienzedarte.it

