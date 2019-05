Il Batatinha Team Italia torna vincitore dalla trasferta al Napoli Challenge 2019, il Torneo di Brazilian Jiu-Jitsu giunto ieri 12 Maggio alla sua sesta edizione, dove ha conseguito vittorie e piazzamenti sia nelle gare col Gi che No Gi.

Le sedi del Batatinha Team Italia sono a San Benedetto del Tronto presso la Palestra One, in Via Zuccoli 39, ed ad Ascoli Piceno presso la Palestra Adrenalina.

