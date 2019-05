GROTTAMMARE – Ultimissimi appuntamenti per la 24^ stagione culturale dell’Associazione Blow Up intitolata Labirinti Familiari.

Giovedì 16 maggio alle ore 21.15 verrà presentato presso l’Ospitale Casa delle Associazioni a Grottammare Alta, Antico Incasato, il testo divulgativo “Oriente ed Oltre…” di Giovanni Turco che sarà presente in sala e dialogherà con il pubblico.

Giovanni Turco, nato a Napoli l’11 febbraio 1972, si laurea in Medicina e Chirurgia e si specializza in Medicina Fisica e Riabilitazione presso la Seconda Università di Napoli. Consegue il Master triennale in Agopuntura Clinica presso l’Università degli Studi di Tor Vergata di Roma e il Diploma quadriennale della Federazione Italiana delle Società di Agopuntura.

“Oriente e oltre…” è un libro che, partendo dalla Medicina Tradizionale Cinese, compie un viaggio nell’affascinante cultura dell’antica Cina. Approfondisce il bagaglio filosofico taoista, quale strumento di perfezionamento interiore dell’energia del corpo studiata con fenomeni paranormali e il ruolo guida di questa, nello sviluppo del corpo umano durante la gestazione. “Oltre…” perché affascina il lettore nel rivelare analogie tra la cultura dell’antica Cina e dell’antico Egitto. Popoli che, pur lontanissimi, condividono una radice del sapere comune le cui origini si perdono nella notte dei tempi e fra cui si evidenziano stupefacenti relazioni, come il simbolo della croce, comune ad entrambe le civiltà.

Al termine della presentazione verrà offerto un piccolo rinfresco.

Ingresso gratuito.

