Conto alla rovescia per la manifestazione dedicata ai talenti della comicità italiana in programma a luglio in piazza Kursaal

GROTTAMMARE – Si avvicina l’appuntamento con una delle kermesse più sentite e apprezzate nel nostro territorio.

Parliamo di “Cabaret, amore mio!”, il Festival dell’Umorismo di Grottammare che nel 2019 vede la direzione artistica affidata al noto personaggio televisivo e comico Maurizio Battista.

Il famoso cabarettista romano è stato scelto dall’associazione Lido degli Aranci per “guidare” la rassegna. Tante le iscrizioni giunte, al momento, sul tavolo degli organizzatori.

Nei giorni scorsi è stata svolta una “trasferta” al Palaseven di Roma dove si sono messi in mostra quindici aspiranti concorrenti.

Il 18 maggio altra fase della selezione al Teatro delle Energie di Grottammare con l’esibizione di un mostro sacro del cabaret nostrano: il pugliese Uccio De Santis. E’ noto per aver formato “Mudù”, un gruppo di comici che ha spopolato nell’ultimo decennio nelle tv del Mezzogiorno d’Italia. Comico completo che porterà tutto il suo repertorio sul palco dell’Energie

Il teatro ha registrato il “sold out” per l’occasione, quindi non ci sarà possibilità di acquistare altri tagliandi. Condurrà la serata Giuseppe Cameli (Lido degli Aranci) e ovviamente sarà presente, a visionare gli aspiranti concorrenti sul palco, Maurizio Battista. A Grottammare giungeranno cabarettisti da tutta Italia.

In conferenza, il 13 maggio a Palazzo Ravenna, parola al sindaco Enrico Piergallini, all’assessore Lorenzo Rossi e agli organizzatori. Presente, per qualche minuto, Maurizio Battista in videoconferenza. Tutti concordi che sabato sarà una grande serata di spettacolo e cabaret, una gustosa anteprima della finale di “Cabaret, amoremio!” in programma a luglio in piazza Kursaal, nuova location, e che punta, oltre ad una buona ricezione di pubblico, anche alla vendita nel palinsesto televisivo di SpikeTv (canale 49 del Digitale Terrestre).

