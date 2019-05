SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un evento dedito alla lettura in occasione del San Beach Comix.

Il 18 e il 19 maggio, nell’ambito dell’evento dedicato al mondo dei fumetti, le lettrici e i lettori volontari dell’associazione Nati per Leggere saranno i protagonisti di “Un tappeto di libri e fumetti”, incontro di letture condivise e promozione alla lettura per famiglie con bambini e bambine da 0 a 6 anni.

L’evento, organizzato in occasione de IlMaggioDeiLibri, avrà luogo davanti alla libreria Mondadori Bookstore in Via Gramsci 2, Angolo Viale Moretti, a partire dalle ore 18.

L’ingresso è libero e gratuito.

Per maggiori informazioni: eventimondadorisbt@gmail.com

Il Maggio Dei Libri

Nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, Il Maggio dei Libri è una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto. Tutti possono contribuire organizzando iniziative che si svolgano fra il 23 aprile e il 31 maggio e registrandole nella banca dati della campagna, sul sito ufficiale. Nella sua missione, il Maggio dei Libri coinvolge in modo capillare enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali e i più diversi soggetti pubblici e privati. In Italia ma non solo: ogni anno, infatti, la campagna varca i confini nazionali unendo nella comune passione per la lettura anche alcune scuole italiane all’estero. Grazie alla collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nel corso delle edizioni si sono svolti appuntamenti in: Argentina (Buenos Aires e Morón), Belgio (Liegi e il sito Unesco Blegny-Mine), Brasile (San Paolo), Canada (Toronto), Croazia (Albona e Zara), Francia (Lione e Parigi), Germania (Berlino), Grecia (Atene), Perù (Lima), Romania (Bucarest), Spagna (Barcellona), Svizzera (Lugano e Poschiavo) e Turchia (Smirne).

