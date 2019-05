In diretta dal Druso di Bolzano per il primo turno play off

BOLZANO – Tutto pronto per Sudtirol-Samb, primo turno dei play off di Serie C. Per effetto della migliore classifica conquistata durante il campionato, il Sudtirol, oltre che giocare in casa, ha a disposizione anche due risultati su tre: vittoria o pareggio. La Samb passa il turno soltanto se riesce a vincere.

SUDTIROL: Nardi, Fabbri, Vinetot, Turchetta, Pasqualoni, Lunetta, Ierardi, De Rose, Tait, Morosini, Romero. A disposizione: Gentile, Ravaglia, Casale, Antezza, Della Giovanna, Mlakar, Berardocco, Crocchianti, Mattioli, De Cenco, Oneto, Proietti. Allenatore Paolo Zanetti.

SAMB: Sala, Biondi, Miceli, Celjak, Caccetta, Signori, Ilari, Rapisarda, Fissore, Di Massimo, Stanco. A disposizione Pegorin, Rinaldi, Gelonese, Bove, Calderini, Rocchi, De Paoli, D’Ignazio, Cecchini, Panaioli, Russotto. Allenatore Giuseppe Magi.

ARBITRO: Riccardo Annaloro di Cologno Monzese. Assistenti Alessandro Salvatori di Rimini e Vittorio Pappalardo di Parma.

CORNER: 0-1

NOTE: cielo nuvoloso, temperatura circa 10° C, tutt’altro che primaverile. Prato di gioco che sembra comunque in ottime condizioni. Presenti più di 300 tifosi di San Benedetto: rispetto alla gara di campionato di poco più di un mese fa, i tifosi rossoblu sono ospitati su due nuove gradinate in curva e non più nella zona laterale della tribuna, perché sono in corso lavori di rifacimento dello stadio. Tifosi del Sudtirol disposti invece sulla tribuna laterale dalla parte opposta rispetto al settore rossoblu.

Dunque Magi dà fiducia a Caccetta dopo il gol a Fermo, e schiera un centrocampo al tempo più esperto e muscolare. Per il resto nessuna sorpresa con Fissore preferito sull’esterno sinistro. L’impressione per quanto riguarda il tifo sugli spalti a livello di rumorosità è quella di un vantaggio dei rossoblu, non numeroso il pubblico sudtirolese che valutiamo in un migliaio di presenze.

PRIMO TEMPO

La Samb attacca a favore di vento nel primo tempo, in direzione dei propri tifosi.

1′ Ierardi al tifo dalla sinistra, conclusione senza pretese che Sala blocca.

2′ Turchetta fugge sulla sinistra a Rapisarda dopo una palla persa da Miceli, cross teso sul secondo palo con Romero che prova la sforbiciata volante mancando l’impatto. Occasione Sudtirol.

SCHIERAMENTO Samb col classico 3-4-1-2, con Ilari nel ruolo di trequartista. Sudtirol col 4-4-2.

3′ Ancora Turchetta sulla sinistra va al cross, lungo. Rapisarda deve prendergli le misure.

5′ Punizione calciata da Ilari dalla trequarti, Nardi esce coi pugni in maniera avventurosa, palla in fallo laterale.

6′ Fissore al cross, Celjak raccoglie la respinta, tiro di destro deviato in angolo dalla difesa.

10′ Dopo le primissime battute la Samb sembra aver preso le misure dell’incontro, da qualche minuto i rossoblu stazionano stabilmente nella metà campo ospite.

12′ Signori gioca molto nel ruolo di play maker, distribuisce palloni e anche lanci lunghi, influenzati però troppo dal vento.

18′ Samb che aumenta la pressione, cross di Fissore, poi di nuovo Di Massimo, nessun pericolo però.

19′ Contropiede fulminante Samb, Signori-Di Massimo-Signori-Rapisarda-Stanco, il passaggio centrale per Di Massimo deviato in fallo laterale.

