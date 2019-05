PETRITOLI – Timore nella giornata dell’11 maggio per una giovanissima ma per fortuna non ci sono state gravi conseguenze.

Nella giornata di ieri una ragazza di Monte Giberto di anni 16 si e assentata da casa dalle ore 8 di mattina facendo perdere le proprie tracce. A segnalarne la scomparsa la nonna affidataria ai Carabinieri della stazione di Petritoli intorno alle 21 della sera.

Il comandante di Stazione immediatamente portatosi sul posto ha attivato le ricerche e personalmente ha coordinato ogni fase. Inutile il tentativo di dialogo telefonico tra la ragazza e la sorella o il fidanzatino, la minore non ne voleva assolutamente sentir ragione di rientrare presso il luogo di residenza. I motivi dell’allontanamento pare siano scaturiti per un brutto voto scolastico che la ragazza non aveva digerito proprio.

Il Luogotenente Comandante di Stazione, acquisito ogni elemento utile, provvedeva a localizzare tramite il gestore telefonico, l’utenza telefonica cellulare della ragazza, che consentiva di triangolarla nel casertano. Contattati i militari di quel comando, precisamente la compagnia Carabinieri di Mondragone, all’1:30 circa della notte, un equipaggio del Radiomobile la rintracciava in Castel Volturno.

Fortunatamente in buone condizioni di salute, solo un po’ preoccupata per il gesto compiuto, la ragazza veniva affidata ad idonea struttura in attesa di far rientro presso l’abitazione della nonna materna.

