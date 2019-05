SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La pioggia sembra non aver spaventato gli atleti della 4^ edizione di “Corri con Martina”, la maratona di 8 km organizzata dalla Lions Club in onore anche di Domenico Mozzoni, primo medico a parlare di prevenzione oncologica a San Benedetto.

Circa 300 i partecipanti che non si sono lasciati intimorire dal maltempo e che, stamattina, si sono ritrovati in Piazza Giorgini per la partenza della competizione,il cui ricavato sarà donato interamente al reparto di ematologia dell’ospedale Mazzoni di Ascoli, diretto del dottor Piero Galieni che ha preso parte alla corsa.

A gareggiare al fianco dei corridori anche il sindaco Pasqualino Piunti.

La manifestazione si è conclusa con le premiazioni alla presenza dell’assessore allo Sport Pierluigi Tassotti, l’assessore alle Politiche Sociali Emanuela Carboni e il primo cittadino Piunti.

I premi sono stati assegnati per categorie. Per la categoria società, ad aggiudicarsi il podio, la Nuova Podistica Centobuchi, l’Avis di Spinetoli-Pagliare e Passo Capponi.

Premiati, inoltre, i vincitori assoluti delle categorie maschile: Denis Curzi (3° posto), Cristiano Porfiri (2° posto) e Gianmarco Scacchia (1° posto). Per la categoria femminile: Valentina Vannucci (3° posto), Simona Ruggieri (2° posto), Marcella Mancini (1° posto).

Infine, è avvenuta la premiazione delle categorie maschile e femminile suddivide per fasce di età e consegnata una targa alla moglie e alla sorella di Domenico Mozzoni, a cui la corsa è dedicata.

