SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Saranno almeno 286 i tifosi della Samb che domani sosterranno i colori rossoblu allo stadio “Druso” di Bolzano dove gli uomini di Magi dalle 15 sono impegnati in una gara da dentro o fuori, con la sola vittoria come risultato disponibile per continuare l’avventura ai playoff.

Questo il dato finale della prevendita che chiudeva stasera alle 19. In ogni caso, però, domani a Bolzano saranno aperti i botteghini per gli altri settori dello stadio.

