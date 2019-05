SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Novità e aggiornamenti sul vecchio, e glorioso, impianto sportivo di San Benedetto sono stati diramati nella serata del 10 maggio.

Parliamo, ovviamente, del Ballarin. Si è svolta nel quartiere San Filippo Neri un’assemblea pubblica alla presenza del vice sindaco Andrea Assenti, il Comitato di Quartiere e la cittadinanza.

Il sindaco Pasqualino Piunti si è scusato per l’assenza ma ha lasciato alla platea un messaggio con l’intenzione di organizzare un consiglio comunale sul Ballarin per affrontare la questione in futuro.

A San Filippo Neri sono stati visionati due progetti di riqualificazione inerenti al vecchio stadio.

Il progetto di Fabrizio Marcozzi

e quello dei tifosi rossoblu della Curva Nord e degli ingegneri Massimo Consorti e Cristiano Silvestri.

La platea presente ha gradito entrambi i lavori dando una leggera preferenza all’idea di Fabrizio Marcozzi.

Il vice sindaco Andrea Assenti ha dato qualche aggiornamento sulla riqualificazione e demolizione del Ballarin parlando anche della viabilità.

Via Morosini riaprirà per l’estate alle auto ma in futuro, come già annunciato, diventerà area pedonale e via Marchegiani tornerà a doppio senso. Nel riqualificare il tratto-mare bisognerà risolvere la questione della cabina Enel presente che da’ “impicci” comunque risolvibili.

I lavori al vecchio stadio riprenderanno con molta probabilità a fine anno secondo quanto dichiarato all’assemblea dal vice sindaco.

