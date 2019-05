FERMO – Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio che la Questura quotidianamente svolge, si è concretizzata una brillante operazione che si è conclusa con la denuncia a piede libero di due cittadini italiani resisi responsabili di furto aggravato.

Infatti, gli stessi asportavano dal “Camping Verde Mare”, attività già sottoposta a sequestro, un condizionatore d’aria caricandolo su una autovettura.

Poco dopo in via Galvani di Porto San Giorgio, in direzione del palazzetto dello sport Palasavelli, venivano raggiunti e fermati dal personale della Volante della Questura di Fermo.

Da un primo controllo oltre a corrispondere le caratteristiche fisiche descritte dai testimoni, all’interno dell’auto ben visibile vi era un condizionatore completo (elemento interno ed esterno), ragion per cui per svolgere ulteriori accertamenti, si invitavano le persone a seguire gli operatori presso gli uffici della Questura per essere deferiti.

