SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il debutto di aprile, quando davanti a tanta gente fu presentato, il comitato “Salviamo il Madonna del Soccorso” fa ancora il pieno di pubblico all’hotel Calabresi dove nella mattinata dell’11 maggio si tiene un convegno aperto a tutti e a cui partecipano oltre 150 persone.

A condurre l’incontro è il dottor Nicola Balocchi che del comitato è presidente. Presenti tanti cittadini ma anche quasi tutti i comitati di quartiere di San Benedetto e molti personaggi dell’ecosistema politico locale come il sindaco Piunti e i consiglieri regionali Peppe Giorgini e Fabio Urbinati assieme a numerosi consiglieri comunali fra cui Giorgio De Vecchis e Rosaria Falco, due che si sono spesi in particolare per la costituzione e promozione del comitato in questi mesi.

“Un ospedale di 1° livello per il bacino di utenza di questa città è un nostro diritto” dice Baiocchi durante l’assemblea con una serie di slides che riprendono i contenuti del decreto Balduzzi (il decreto ministeriale 70 del 2015) con riferimento alla nuova edilizia ospedaliera.

“Il declino del Madonna del Soccorso è stato deciso ad Ancona ma i politici locali non hanno mai detto nulla” continua invece il presidente con riferimento invece all’ospedale che a San Benedetto già c’è e la cui sopravvivenza con livelli di assistenza adeguati per il numero di cittadini che serve è l’obiettivo principale del comitato

Altri riferimenti poi all’ospedale nuovo del Piceno che per la maggiiranza dei sindaci andrebbe costruito a Pagliare con una serie di dubbi sulla superficie su cui dovrebbe sorgere, 37 ettari, considerata eccessiva.

