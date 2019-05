Il presidente rossoblu suona la carica in vista della lontana trasferta di Bolzano, esordio play off. Per seguire la squadra c’è tempo per acquistare i tagliandi fino a sabato alle 19

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sale la temperatura in attesa di Sudtirol-Samb, prima sfida play off con i rossoblu obbligati a vincere per continuare a sperare. Si muove la tifoseria che in due giorni ha acquistato 230 biglietti sui 500 disponibili: c’è tempo fino alle ore 19 di sabato sera per acquistarli perché i botteghini del settore ospiti domenica prossima saranno chiusi.

Ci crede o ci spera la tifoseria, a fronte delle tre vittorie nelle ultime quattro partite (resta la strana sconfitta di Rimini dopo un primo tempo sontuoso) a fronte di un Sudtirol che invece proprio nel finale di stagione è crollato, con tre sconfitte consecutive nelle ultime di campionato.

“Andremo a Bolzano a fare la nostra partita. Sarà dura: abbiamo un solo risultato a disposizione, ma sono convinto che la squadra riuscirà a gettare il cuore oltre l’ostacolo – afferma il presidente Franco Fedeli – La Samb vista nelle ultime uscite mi è piaciuta molto e questo mi fa essere molto fiducioso. So bene che il cammino nei playoff è lungo, faticoso e difficile, ma io ci credo e ci crede tutto l’ambiente rossoblu: so che tanti tifosi si sono già organizzati per questa lunga trasferta e saranno, ancora una volta, la nostra arma in più”.

