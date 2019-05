SAN BENEDETTO DEL TRONTO In queste ore si sono aperte, in Comune, le buste per l’aggiudicazione dell’Ex Pino Bar, lo storico locale di Viale Buozzi che è tornato negli ultimi anni di disponibilità del Comune dopo una lunga battaglia legale. Da Viale De Gasperi, negli ultimi mesi hanno quindi avviato la gara pubblica per la concessione in gestione pluriennale della struttura.

Ad aggiudicarsi la concessione sarebbe, da quanto appreso, una società che si chiama “Miami Srl”. Nelle prossime ore altri aggiornamenti.

