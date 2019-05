Ha già collaborato con il Comune per la valorizzazione e la promozione delle tradizioni popolari e della cultura pubblicando tre libri

MONTEPRANDONE – Appuntamento culturale nell’entroterra Piceno.

Domenica 12 maggio, alle ore 16, nella sala consiliare di Monteprandone in piazza dell’Aquila nel Centro Storico, verrà presentato il libro “I luoghi di inumazione del territorio di Monteprandone” curato dal professor Ernesto Travaglini.

Si tratta di un lavoro di ricerca effettuato su documenti d’archivio che vanno dal XVI al XIX secolo.

Partendo da due pregiate mappe del territorio di Monteprandone, custodite nel Museo dei Codici di San Giacomo della Marca, Travaglini ha ricavato dettagli informativi sulle ubicazioni di cimiteri, provvisori o stabili, un tempo presenti nel territorio prandonese.

Autore di numerose pubblicazioni di storia locale, il professor Travaglini è di Monteprandone e insegna lettere agli studenti delle scuole di secondo grado.

Ha già collaborato con il Comune per la valorizzazione e la promozione delle tradizioni popolari e della cultura pubblicando tre libri tra i quali una ricerca storica dal titolo “Il Centro Storico di Monteprandone sec XVII-XIX” in cui analizza antiche mappe del Centro Storico rinvenute in vari archivi che mostrano l’evoluzione dell’urbanistica cittadina.

